新西蘭接連加息 開啟環球收水時代 國際 19:54 2021/11/24 分享： 新西蘭央行連續第二個月加息，加幅與上月一樣同為0.25厘，令當地利率加至0.75厘，符合市場預期。該行預期加息行動陸續有來，2023年利率水平將達2.5厘，較8月時預測多了足足半厘，2024年底料會更上一層樓。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 德國疫情告急 唔打疫苗得唔得？ 2021/11/23 德國疫情告急 唔打疫苗得唔得？ 強制疫苗漸成風 治亂世用重典？ 2021/11/22 強制疫苗漸成風 治亂世用重典？ Amazon英停收Visa 支付巨企地位動搖？ 2021/11/18 Amazon英停收Visa 支付巨企地位動搖？ 放水救市引發通脹之火 氣候變化加劇火勢 2021/11/17 放水救市引發通脹之火 氣候變化加劇火勢 踢走鮑威爾行嗎？ 儲局換帥可顯決心 2021/11/16 踢走鮑威爾行嗎？ 儲局換帥可顯決心 你可能感興趣 德國疫情告急 唔打疫苗得唔得？ 21:22 2021/11/23 德國疫情告急 唔打疫苗得唔得？ 強制疫苗漸成風 治亂世用重典？ 21:26 2021/11/22 強制疫苗漸成風 治亂世用重典？ Amazon英停收Visa 支付巨企地位動搖？ 22:32 2021/11/18 Amazon英停收Visa 支付巨企地位動搖？ 最新專欄文章 國金札記 - 德國疫情告急 強制打針恐難免 今日 德國疫情告急 強制打針恐難免 德國疫情告急 唔打疫苗得唔得？ 2021/11/23 德國疫情告急 唔打疫苗得唔得？ 國金札記 - 治亂世用重典 強制打針漸成風 2021/11/23 治亂世用重典 強制打針漸成風 國金札記 - 英國再不加息 英鎊難守10算 2021/11/22 英國再不加息 英鎊難守10算 國金札記 - 網購新時代 信用卡巨頭受挑戰？ 2021/11/19 網購新時代 信用卡巨頭受挑戰？ 經濟 貨幣政策 新西蘭央行 新西蘭 通脹 樓價 議息 英倫銀行