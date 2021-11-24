新西蘭接連加息 開啟環球收水時代

新西蘭央行連續第二個月加息，加幅與上月一樣同為0.25厘，令當地利率加至0.75厘，符合市場預期。該行預期加息行動陸續有來，2023年利率水平將達2.5厘，較8月時預測多了足足半厘，2024年底料會更上一層樓。

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