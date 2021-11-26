加密貨幣波幅大 難動美元龍頭地位

加密貨幣市場波幅大，各國相繼宣布加強監管，如印度政府本周將推出新措施，擬立法禁止幾乎所有私人加密貨幣。國際貨幣基金組織（IMF）近日亦再次警告薩爾瓦多，指比特幣（Bitcoin）風險過大，呼籲該國不要將比特幣列為法定貨幣。

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