加密貨幣波幅大 難動美元龍頭地位 國際 16:46 2021/11/26 分享： 加密貨幣市場波幅大，各國相繼宣布加強監管，如印度政府本周將推出新措施，擬立法禁止幾乎所有私人加密貨幣。國際貨幣基金組織（IMF）近日亦再次警告薩爾瓦多，指比特幣（Bitcoin）風險過大，呼籲該國不要將比特幣列為法定貨幣。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【Bitcoin】IMF指價格波動太大 不建議薩爾瓦多列法定貨幣 2021/11/23 【Bitcoin】IMF指價格波動太大 不建議薩爾瓦多列法定貨幣 【Bitcoin】薩爾瓦多將建全球首座「比特幣城市」 2021/11/22 【Bitcoin】薩爾瓦多將建全球首座「比特幣城市」 【加密貨幣】印度據報禁止交易 但准作資產持有 2021/11/17 【加密貨幣】印度據報禁止交易 但准作資產持有 新加坡金管局：散戶投資加密貨幣或損失慘重 2021/11/10 新加坡金管局：散戶投資加密貨幣或損失慘重 【加密貨幣】新紐約市長爭做美國龍頭 首3個月人工出Bitcoin 2021/11/05 【加密貨幣】新紐約市長爭做美國龍頭 首3個月人工出Bitcoin 你可能感興趣 【Bitcoin】IMF指價格波動太大 不建議薩爾瓦多列法定貨幣 17:19 2021/11/23 【Bitcoin】IMF指價格波動太大 不建議薩爾瓦多列法定貨幣 【Bitcoin】薩爾瓦多將建全球首座「比特幣城市」 15:05 2021/11/22 【Bitcoin】薩爾瓦多將建全球首座「比特幣城市」 【加密貨幣】印度據報禁止交易 但准作資產持有 18:09 2021/11/17 【加密貨幣】印度據報禁止交易 但准作資產持有 最新專欄文章 特朗普夫婦內幕 白宮前發言人揭秘 2021/11/20 特朗普夫婦內幕 白宮前發言人揭秘 前白宮發言人爆特朗普夫婦秘密 暗證梅拉尼婭與長女不和 2021/11/19 前白宮發言人爆特朗普夫婦秘密 暗證梅拉尼婭與長女不和 地圖展示「能源世界」 石油未來依然重要 2021/11/13 地圖展示「能源世界」 石油未來依然重要 多幅地圖展示「能源世界」 石油未來依然重要 2021/11/12 多幅地圖展示「能源世界」 石油未來依然重要 鬍鬚稅到Google Tax 稅制改革有何啟示 2021/11/06 鬍鬚稅到Google Tax 稅制改革有何啟示 虛擬貨幣 經濟 比特幣 制裁 區塊鏈 金融 銀行 美元