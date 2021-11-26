  • 22°C
香港時間 : 20211126日 (週五) 18:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加密貨幣波幅大 難動美元龍頭地位

國際 16:46 2021/11/26

分享：

加密貨幣市場波幅大，各國相繼宣布加強監管，如印度政府本周將推出新措施，擬立法禁止幾乎所有私人加密貨幣。國際貨幣基金組織（IMF）近日亦再次警告薩爾瓦多，指比特幣（Bitcoin）風險過大，呼籲該國不要將比特幣列為法定貨幣。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

相關文章

【Bitcoin】IMF指價格波動太大 不建議薩爾瓦多列法定貨幣
2021/11/23
【Bitcoin】IMF指價格波動太大 不建議薩爾瓦多列法定貨幣
【Bitcoin】薩爾瓦多將建全球首座「比特幣城市」
2021/11/22
【Bitcoin】薩爾瓦多將建全球首座「比特幣城市」
【加密貨幣】印度據報禁止交易 但准作資產持有
2021/11/17
【加密貨幣】印度據報禁止交易 但准作資產持有
新加坡金管局：散戶投資加密貨幣或損失慘重
2021/11/10
新加坡金管局：散戶投資加密貨幣或損失慘重
【加密貨幣】新紐約市長爭做美國龍頭 首3個月人工出Bitcoin
2021/11/05
【加密貨幣】新紐約市長爭做美國龍頭 首3個月人工出Bitcoin

你可能感興趣

【Bitcoin】IMF指價格波動太大 不建議薩爾瓦多列法定貨幣
17:19 2021/11/23
【Bitcoin】IMF指價格波動太大 不建議薩爾瓦多列法定貨幣
【Bitcoin】薩爾瓦多將建全球首座「比特幣城市」
15:05 2021/11/22
【Bitcoin】薩爾瓦多將建全球首座「比特幣城市」
【加密貨幣】印度據報禁止交易 但准作資產持有
18:09 2021/11/17
【加密貨幣】印度據報禁止交易 但准作資產持有

最新專欄文章

特朗普夫婦內幕 白宮前發言人揭秘
2021/11/20
特朗普夫婦內幕 白宮前發言人揭秘
前白宮發言人爆特朗普夫婦秘密 暗證梅拉尼婭與長女不和
2021/11/19
前白宮發言人爆特朗普夫婦秘密 暗證梅拉尼婭與長女不和
地圖展示「能源世界」 石油未來依然重要
2021/11/13
地圖展示「能源世界」 石油未來依然重要
多幅地圖展示「能源世界」 石油未來依然重要
2021/11/12
多幅地圖展示「能源世界」 石油未來依然重要
鬍鬚稅到Google Tax 稅制改革有何啟示
2021/11/06
鬍鬚稅到Google Tax 稅制改革有何啟示
虛擬貨幣 經濟 比特幣 制裁 區塊鏈 金融 銀行 美元

下一篇文章

聯儲局收水 宜快不宜慢？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版