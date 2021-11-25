國電估值調升發展清潔能源 名家專區 2021/11/25 分享： 國企指數缺乏方向，但保歷加通道收窄則是單邊市先兆，後向如急升則順勢追入強勢股，政策股亦是目標，如中央推動清潔能源不遺餘力，又因應電荒而深化燃煤電價市場化，中國電力（02380）未來盈利可維持高增長，估 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股悶局思動 單邊爆發在即（第四版） 2021/11/24 港股悶局思動 單邊爆發在即（第四版） 中字股實力談 - 建行8厘息 吸引力爆燈 2021/11/24 建行8厘息 吸引力爆燈 中字股實力談 - 港股試11月低位 資金流入高息股（第四版） 2021/11/23 港股試11月低位 資金流入高息股（第四版） 中字股實力談 - 東風推電動車 股息十厘誘人 2021/11/23 東風推電動車 股息十厘誘人 中字股實力談 - 港股反彈50綫爭持 A股呈強先搭汽車（第四版） 2021/11/22 港股反彈50綫爭持 A股呈強先搭汽車（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 電力 華潤電力（00836） 中國電力（02380） 人民幣 板塊