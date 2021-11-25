  • 19°C
香港時間 : 20211125日 (週四) 02:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國電估值調升發展清潔能源

名家專區 2021/11/25

分享：

國企指數缺乏方向，但保歷加通道收窄則是單邊市先兆，後向如急升則順勢追入強勢股，政策股亦是目標，如中央推動清潔能源不遺餘力，又因應電荒而深化燃煤電價市場化，中國電力（02380）未來盈利可維持高增長，估

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 港股悶局思動 單邊爆發在即（第四版）
2021/11/24
港股悶局思動 單邊爆發在即（第四版）
中字股實力談 - 建行8厘息 吸引力爆燈
2021/11/24
建行8厘息 吸引力爆燈
中字股實力談 - 港股試11月低位 資金流入高息股（第四版）
2021/11/23
港股試11月低位 資金流入高息股（第四版）
中字股實力談 - 東風推電動車 股息十厘誘人
2021/11/23
東風推電動車 股息十厘誘人
中字股實力談 - 港股反彈50綫爭持 A股呈強先搭汽車（第四版）
2021/11/22
港股反彈50綫爭持 A股呈強先搭汽車（第四版）
每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 電力 華潤電力（00836） 中國電力（02380） 人民幣 板塊

上一篇文章

中銀香港 現價吸納

下一篇文章

友邦即將突破指標現底背馳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版