國電估值調升發展清潔能源

國企指數缺乏方向，但保歷加通道收窄則是單邊市先兆，後向如急升則順勢追入強勢股，政策股亦是目標，如中央推動清潔能源不遺餘力，又因應電荒而深化燃煤電價市場化，中國電力（02380）未來盈利可維持高增長，估

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