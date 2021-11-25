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大S汪小菲10年婚姻告終 映射兩岸關係蜜月到對立？

中國 09:00 2021/11/25

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大S（徐熙媛）與汪小菲離婚震動了兩岸娛樂圈，從6月傳出大S要辦離婚手續，到周一（22日）二人發出聯合聲明，正式宣告已決定和平解除婚姻關係，這場長達11年的兩岸婚姻正式告破。感情生變原因複雜，然而這場婚姻的導火線卻被聚焦在汪小菲暴批「台獨」的涉政言論，兩岸婚姻在如今兩岸關係的夾縫中，似乎額外的風雨飄搖。

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