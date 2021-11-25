大S汪小菲10年婚姻告終 映射兩岸關係蜜月到對立？ 中國 09:00 2021/11/25 分享： 大S（徐熙媛）與汪小菲離婚震動了兩岸娛樂圈，從6月傳出大S要辦離婚手續，到周一（22日）二人發出聯合聲明，正式宣告已決定和平解除婚姻關係，這場長達11年的兩岸婚姻正式告破。感情生變原因複雜，然而這場婚姻的導火線卻被聚焦在汪小菲暴批「台獨」的涉政言論，兩岸婚姻在如今兩岸關係的夾縫中，似乎額外的風雨飄搖。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 【大S離婚】十一年情斷 大S徐熙媛與汪小菲發聲明證實離婚 2021/11/22 【大S離婚】十一年情斷 大S徐熙媛與汪小菲發聲明證實離婚 【大S離婚】離婚後若分身家 台媒為何說大S「虧很大」 2021/11/22 【大S離婚】離婚後若分身家 台媒為何說大S「虧很大」 【大S離婚】大S稱「冰凍三尺非一日之寒」 汪小菲據傳有新歡 2021/11/23 【大S離婚】大S稱「冰凍三尺非一日之寒」 汪小菲據傳有新歡 你可能感興趣 【大S離婚】十一年情斷 大S徐熙媛與汪小菲發聲明證實離婚 12:53 2021/11/22 【大S離婚】十一年情斷 大S徐熙媛與汪小菲發聲明證實離婚 【大S離婚】離婚後若分身家 台媒為何說大S「虧很大」 14:56 2021/11/22 【大S離婚】離婚後若分身家 台媒為何說大S「虧很大」 【大S離婚】大S稱「冰凍三尺非一日之寒」 汪小菲據傳有新歡 11:29 2021/11/23 【大S離婚】大S稱「冰凍三尺非一日之寒」 汪小菲據傳有新歡 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 馬英九 疫情 離婚 結婚 台獨 北京 蔡英文