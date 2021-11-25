鵬格斯李浩德：三板塊對抗通脹 名家專區 2021/11/25 分享： 港股今年表現一般，恒指走勢先高後低，自2月高位31183點拾級而下，10月初更因為內房違約危機，一度下挫至23681點的全年新低後，一度反彈至26000點水平之上，惟近日再次跌破25000點水平。鵬格 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳紫瑩 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中金：鮑威爾連任邏輯與影響 2021/11/24 中金：鮑威爾連任邏輯與影響 瑞士百達程馨誼：解讀COP26峰會五重點 2021/11/23 瑞士百達程馨誼：解讀COP26峰會五重點 霸菱Martin Horne：經濟復甦 高息債好 2021/11/19 霸菱Martin Horne：經濟復甦 高息債好 專訪 - 恒生投資薛永輝：中美峰會對港股正面 2021/11/18 恒生投資薛永輝：中美峰會對港股正面 NZS Capital：穩定幣審查啟示性大 2021/11/17 NZS Capital：穩定幣審查啟示性大 中國 港股 通脹 新能源 石油 CPI 碧桂園服務（06098） Tesla 天然氣 啤酒