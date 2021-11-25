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鵬格斯李浩德：三板塊對抗通脹

名家專區 2021/11/25

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港股今年表現一般，恒指走勢先高後低，自2月高位31183點拾級而下，10月初更因為內房違約危機，一度下挫至23681點的全年新低後，一度反彈至26000點水平之上，惟近日再次跌破25000點水平。鵬格

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撰文 : 陳紫瑩

欄名 : 名家觀點

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