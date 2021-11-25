【契媽股】ARK連續5日減持特斯拉 女股神密謀ETF升級冀5年賺4倍？ 財金猛人追蹤 13:42 2021/11/25 分享： Tesla（美：TSLA）股價連日回穩，不過獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood旗下ARK Investment 卻趁機，連續5日大手減持逾15%Tesla持倉。更值得投資者注意是，女股神正密謀新投資組合，並揚言未來5年可以升4倍。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 2021/11/22 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 你可能感興趣 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 00:01 2021/11/22 專訪基金名家李浩德 通脹升温 加息或提早 部署三大主題 最新專欄文章 【小米挑戰】小米季績彈 「里程碑式突破」背後 雷軍有何挑戰？（附大行最新目標價） 今日 【小米挑戰】小米季績彈 「里程碑式突破」背後 雷軍有何挑戰？（附大行最新目標價） 【神話破滅】「中國股神」陳發樹炒燶股 雲南白藥季績倒退敗在3隻港股？（第四版） 2021/11/24 【神話破滅】「中國股神」陳發樹炒燶股 雲南白藥季績倒退敗在3隻港股？（第四版） 【國策追蹤】一個好消息焫著電子煙股？ 思摩爾陳志平身家重上千億大關（第二版） 2021/11/23 【國策追蹤】一個好消息焫著電子煙股？ 思摩爾陳志平身家重上千億大關（第二版） 【升級浪潮】郭明錤有料到 「蘋果概念股」變身「元宇宙概念股」後暴漲（第三版） 2021/11/22 【升級浪潮】郭明錤有料到 「蘋果概念股」變身「元宇宙概念股」後暴漲（第三版） 【增資200億】順豐發新股變「另類公投」 中外星級機構紛向王衛物流王國下注？（第二版） 2021/11/18 【增資200億】順豐發新股變「另類公投」 中外星級機構紛向王衛物流王國下注？（第二版） Cathie Wood 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股 ETF 基金 減持 增持 收息股