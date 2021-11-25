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【契媽股】ARK連續5日減持特斯拉 女股神密謀ETF升級冀5年賺4倍？

財金猛人追蹤 13:42 2021/11/25

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Tesla（美：TSLA）股價連日回穩，不過獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood旗下ARK Investment 卻趁機，連續5日大手減持逾15%Tesla持倉。更值得投資者注意是，女股神正密謀新投資組合，並揚言未來5年可以升4倍。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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