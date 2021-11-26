【低殘股反彈】大行睇好呢隻教育股（附券商目標價） 研究報告 08:15 2021/11/26 分享： 中國政府近年針對民辦學校推出多項規管條例，教育股股價一度大跌，直到近期多間相關企業透過轉型、重塑，開始走出低谷，股價反彈，其中又以主打職業教育的公司股價回升得最快，投資者可留意中教控股 （00839） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【大市拆局】小米績後大跌原因找到了! 內地手機銷售被蘋果拋離（第二版） 2021/11/25 【大市拆局】小米績後大跌原因找到了! 內地手機銷售被蘋果拋離（第二版） 【風的季節】海上風電組裝超預期 化工股同受惠（第二版） 2021/11/25 【風的季節】海上風電組裝超預期 化工股同受惠（第二版） 【契媽股】連續5日沽特斯拉 女股神密謀為ARK加「類固醇」冀5年賺4倍？（第二版） 2021/11/25 【契媽股】連續5日沽特斯拉 女股神密謀為ARK加「類固醇」冀5年賺4倍？（第二版） 你可能感興趣 【大市拆局】小米績後大跌原因找到了! 內地手機銷售被蘋果拋離（第二版） 18:48 2021/11/25 【大市拆局】小米績後大跌原因找到了! 內地手機銷售被蘋果拋離（第二版） 【風的季節】海上風電組裝超預期 化工股同受惠（第二版） 15:21 2021/11/25 【風的季節】海上風電組裝超預期 化工股同受惠（第二版） 【契媽股】連續5日沽特斯拉 女股神密謀為ARK加「類固醇」冀5年賺4倍？（第二版） 16:57 2021/11/25 【契媽股】連續5日沽特斯拉 女股神密謀為ARK加「類固醇」冀5年賺4倍？（第二版） 最新專欄文章 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第三版） 2021/11/25 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第三版） 【美團放榜】美團季績明揭盅 偷步睇大行點睇（第二版） 2021/11/25 【美團放榜】美團季績明揭盅 偷步睇大行點睇（第二版） 【大行增減持】貝萊德對中國資產改觀 看好內銀內房（第二版） 2021/11/25 【大行增減持】貝萊德對中國資產改觀 看好內銀內房（第二版） 【價升價跌】油價再飈 能源股買得過嗎？（第三版） 2021/11/24 【價升價跌】油價再飈 能源股買得過嗎？（第三版） 【投資布局】2022年新能源車受捧 揀定等開跑（第三版） 2021/11/24 【投資布局】2022年新能源車受捧 揀定等開跑（第三版） 中國市場 大行報告 市場動向 花旗銀行 希望教育（01765） 目標價 中教控股（00839） 習近平 學校 人民幣