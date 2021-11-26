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【低殘股反彈】大行睇好呢隻教育股（附券商目標價）（第二版）

研究報告 11:44 2021/11/26

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中國政府近年針對民辦學校推出多項規管條例，教育股股價一度大跌，直到近期多間相關企業透過轉型、重塑，開始走出低谷，股價反彈，其中又以主打職業教育的公司股價回升得最快，投資者可留意中教控股 （00839）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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