【ESG機遇】晉達鄧嘉南：電動車板塊未升完

象徵氣候變化在全球達成共識的《巴黎協定》在2015年通過，協定希望將全球氣溫升幅限制於攝氏1.5度內（相較工業革命前水平），全球人類需要在2030 年或以前將每年的人均碳排放量減少一半至2.3噸。

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