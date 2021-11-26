【ESG機遇】晉達鄧嘉南：電動車板塊未升完 財金猛人追蹤 07:30 2021/11/26 分享： 象徵氣候變化在全球達成共識的《巴黎協定》在2015年通過，協定希望將全球氣溫升幅限制於攝氏1.5度內（相較工業革命前水平），全球人類需要在2030 年或以前將每年的人均碳排放量減少一半至2.3噸。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家談通脹】通脹唔駛怕？基金名家李浩德：留意呢三個板塊！ 2021/11/24 【名家談通脹】通脹唔駛怕？基金名家李浩德：留意呢三個板塊！ 你可能感興趣 【名家談通脹】通脹唔駛怕？基金名家李浩德：留意呢三個板塊！ 20:04 2021/11/24 【名家談通脹】通脹唔駛怕？基金名家李浩德：留意呢三個板塊！ 最新專欄文章 【安全高息名單】恒生投管薛永輝 薦可長揸的高息股（第二版） 2021/11/25 【安全高息名單】恒生投管薛永輝 薦可長揸的高息股（第二版） 【名家談通脹】通脹唔駛怕？基金名家李浩德：留意呢三個板塊！ 2021/11/24 【名家談通脹】通脹唔駛怕？基金名家李浩德：留意呢三個板塊！ 【名家談電商股】京東阿里績後冰火兩重天 基金名家林少陽 看好京東（第二版） 2021/11/24 【名家談電商股】京東阿里績後冰火兩重天 基金名家林少陽 看好京東（第二版） 【名家談油價】油價回落後又再彈？建銀趙文利：已反映短期需求！ 2021/11/24 【名家談油價】油價回落後又再彈？建銀趙文利：已反映短期需求！ 【名家評周期股】李浩德談1%錯配 2021/11/20 【名家評周期股】李浩德談1%錯配 碳中和 ESG 電動車 產品 太陽能 基金 氣候暖化 中國 零售