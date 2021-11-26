【國策前瞻】中外經濟高低錯配 瑞銀胡一帆評降準機率

隨著新冠疫情對經濟的影響日益消退，各國央行可能逐漸削減其緊急貨幣寬鬆政策。瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆出席《2022年度年度展望》發布會表示，環球經濟出現「先高後低」形勢，中國經濟則現「前低後高」形勢。中國經濟增長乏力，中期借貸便利注入流動性外，加快地方政府發債，料明年春節期間或有機會降準。

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瑞銀研究團隊認為，2022年為美元走強做好準備，美聯做縮減買值，而全球經濟增放緩，這將利好美元，而不利於寬鬆貨幣政策支持的貨幣，例如歐元，日圓和瑞郎。

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自6月以來人民幣創新高，人行推貨幣政策可能對人民幣造成壓力。胡一帆認為，美國聯儲局明年將推量化寬鬆政策，人民幣流通性或會出現背離情況。胡一帆指人民幣單邊升值預期強，中國央行予人民幣過度升值警示，但預期人民幣升值風險是可控的。她續指，未來3至6個月向下趨勢，人民幣兌美元價格維持6.5元左右。

瑞銀研究團隊認為，隨中國防疫措施2022年第二季開始取消，中國經濟增長回穩。數據顯示，中國2021年第三季GDP按年回落4.9%（第二季：7.9%；第一季：18.3%），胡一帆料明年第二季下跌百分之4左右。

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記者：鍾采餘