【2022展望】瑞銀胡一帆：未來3至6個月人民幣走強

隨著新冠疫情對經濟的影響日益消退，各國央行可能逐漸削減其緊急貨幣寬鬆政策。瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆出席《2022年度年度展望》發布會表示，環球經濟出現「先高後低」形勢，中國經濟則現「前低後高」形勢。中國經濟增長乏力，中期借貸便利注入流動性外，加快地方政府發債，料明年春節期間或有機會降準。

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