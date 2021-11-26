【2022展望】瑞銀胡一帆：未來3至6個月人民幣走強 財金猛人追蹤 07:30 2021/11/26 分享： 隨著新冠疫情對經濟的影響日益消退，各國央行可能逐漸削減其緊急貨幣寬鬆政策。瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆出席《2022年度年度展望》發布會表示，環球經濟出現「先高後低」形勢，中國經濟則現「前低後高」形勢。中國經濟增長乏力，中期借貸便利注入流動性外，加快地方政府發債，料明年春節期間或有機會降準。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 【名家談中港股市】瑞銀財管李智穎 拆解A股跑贏港股原因 今日 【名家談中港股市】瑞銀財管李智穎 拆解A股跑贏港股原因 你可能感興趣 【名家談中港股市】瑞銀財管李智穎 拆解A股跑贏港股原因 今日 07:10 【名家談中港股市】瑞銀財管李智穎 拆解A股跑贏港股原因 最新專欄文章 【名家談中港股市】瑞銀財管李智穎 拆解A股跑贏港股原因 今日 【名家談中港股市】瑞銀財管李智穎 拆解A股跑贏港股原因 【名家看ATMX】追蹤名家及券商對新經濟股看法（新增：華爾街連續18周下調阿里巴巴目標價） 2021/11/25 【名家看ATMX】追蹤名家及券商對新經濟股看法（新增：華爾街連續18周下調阿里巴巴目標價） 【名家博覽場】後市點睇？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：名家分析滙豐及8券商談跨年行情） 2021/11/24 【名家博覽場】後市點睇？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：名家分析滙豐及8券商談跨年行情） 【名家談通關】追蹤名家對通關及本地經濟股看法（新增：傳12月10日左右有限度通關） 2021/11/24 【名家談通關】追蹤名家對通關及本地經濟股看法（新增：傳12月10日左右有限度通關） 【經濟展望】富達繆子美：2030年中國消費增速 成全球最高 2021/11/23 【經濟展望】富達繆子美：2030年中國消費增速 成全球最高 貨幣政策 中期借貸便利 經濟 GDP 人民幣 胡一帆 瑞銀