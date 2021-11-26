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【港股跑輸之謎】瑞銀財管李智穎 從港股結構說起

財金猛人追蹤 16:18 2021/11/26

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中國股市今年表現優於港股。瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎指出，今年A股跑贏港股，因為受監管的行業主要在港股上市，而非在A股上市。

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專訪基金名家李浩德 三大部署抗通脹 詳見：【下一頁

今年以來，上證綜合指數累升3%，深圳綜合指數累升8%；相反，恒生指數累跌9%，國企指數更累跌18%，明顯跑輸A股。

李智穎表示：

「H股的合成上，有4成屬新經濟股，例如是電商股、在綫遊戲股、教育股，都是政策監管的板塊，多沒有在A股上市，故此政策風險影響不在A股出現。」

她說：

 「至於在中國股市合成上，板塊包括綠色科技、半導體、手機供應商、電動車、電池等，這些板塊今年以來股價大幅上升，成為贏家，自然拉動A股上漲。」

她續說：

 「綠色科技和新能源汽車產業，今年發展步伐加快了，由需求帶動。新能源汽車供應鏈相關企業，不單供應內地，也供應全球，而且新能源汽車產業是未來數年的全球發展大趨勢，拉動市場對新能源汽車及其供應鏈的需求。中國的電動車擁有自己的品牌，近年來許多主要品牌已推出各種新款車型參與競爭，這解釋了為何這板塊股價走高。」

本報記者：周劍琴

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延伸閱讀：
【高息股】5間高息股未來一周除淨 股息率最高逾7厘（附表）（第二版）

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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