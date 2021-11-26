東岳料跑出 氫能有突破 名家專區 2021/11/26 分享： 國企指數三連陰兼三連跌後昨日反彈，但後向仍然是偏淡格局。惟短期可繼續炒股不炒市，當中見到東岳集團（00189）有回勇迹象，未來盈利會有50%複合增長，加上布局氫能，氫燃料電池核心「質子交換膜」打破外國 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股好淡爭持偏跌 A股回氣50綫攻防（第四版） 2021/11/25 港股好淡爭持偏跌 A股回氣50綫攻防（第四版） 中字股實力談 - 國電估值調升發展清潔能源 2021/11/25 國電估值調升發展清潔能源 中字股實力談 - 港股悶局思動 單邊爆發在即（第四版） 2021/11/24 港股悶局思動 單邊爆發在即（第四版） 中字股實力談 - 建行8厘息 吸引力爆燈 2021/11/24 建行8厘息 吸引力爆燈 中字股實力談 - 港股試11月低位 資金流入高息股（第四版） 2021/11/23 港股試11月低位 資金流入高息股（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 中國 指數 產品 人民幣 行業 創業 汽車