東岳料跑出 氫能有突破

國企指數三連陰兼三連跌後昨日反彈，但後向仍然是偏淡格局。惟短期可繼續炒股不炒市，當中見到東岳集團（00189）有回勇迹象，未來盈利會有50%複合增長，加上布局氫能，氫燃料電池核心「質子交換膜」打破外國

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