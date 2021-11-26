首域盈信李青：光刻機公司增長穩定

過去3年，半導體戰略價值大幅提升，現時晶片應用在數百萬件日常產品，由智能手機及電子產品到數據中心及汽車。隨着運算需求不斷增加，以及更高的能源效率和便攜性要求，整個半導體行業一直向研發更小尺寸晶片的方向

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