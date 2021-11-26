首域盈信李青：光刻機公司增長穩定 名家專區 2021/11/26 分享： 過去3年，半導體戰略價值大幅提升，現時晶片應用在數百萬件日常產品，由智能手機及電子產品到數據中心及汽車。隨着運算需求不斷增加，以及更高的能源效率和便攜性要求，整個半導體行業一直向研發更小尺寸晶片的方向 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李青 首源投資旗下首域盈信資產管理投資組合經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 鵬格斯李浩德：三板塊對抗通脹 2021/11/25 鵬格斯李浩德：三板塊對抗通脹 中金：鮑威爾連任邏輯與影響 2021/11/24 中金：鮑威爾連任邏輯與影響 瑞士百達程馨誼：解讀COP26峰會五重點 2021/11/23 瑞士百達程馨誼：解讀COP26峰會五重點 霸菱Martin Horne：經濟復甦 高息債好 2021/11/19 霸菱Martin Horne：經濟復甦 高息債好 專訪 - 恒生投資薛永輝：中美峰會對港股正面 2021/11/18 恒生投資薛永輝：中美峰會對港股正面 日本 智能手機 AR 組合 晶片 荷蘭 台積電 Intel 艾司摩爾（ASML，美：ASML） 板塊