【美證監申報解密】揭阿里上季續見機構投資者大手減持 淨額逾150億美元（第三版）

阿里巴巴（09988）6連跌創新低，昨日反彈近3%後，今再隨大市急跌近半成，以全日低位129.1元收市，再創來港上市兩年新低。阿里股價低殘表現，與早前高盛及對沖基金橋水著名機構先後披露大手增持並不匹配。

原來大家都是只是樹木不見森林，個別大型機構投資者上季大手增持的同時，加快減倉的更多。美國證監會機構投資者申報的完整資料顯示，上季減持的投資機構接近1,200家，較增持機構多出近一倍，減持總股數亦倍於增倉數量，淨減倉總額逾152億美元。

美證監申報揭 減倉倍於增持

Nasdaq.com最新整理所有機構投資者向美證監提交的季度持倉申報資料，揭示上季減持阿里美股ADS的機構近1,200家，較約640家增倉機構多出近一倍；減倉股數亦然，上季機構減倉總數達1.7億股，相對機構增倉總數約8,600萬股，亦倍高於增倉總數。

期間機構投資者淨減倉8,300多萬股，相等於阿里已發行股本約3%（阿里美股ADS發行股數為27.1億股，以1美股換8港股比例計，港股發行總數約268.9億股）。以阿里上季美股ADS上季平均價約182億美元計，涉資約152億美元。

美國證監會對機構投資者的界定為管理資產1億美元或以上機構，以阿里為例，機構股東約2,000家，其持倉變化已囊括市場上的大戶動向。

上季增倉的機構投資者中，以高盛上季增倉1,700多萬股為數最多，增持比例高達57%；增倉數量第二及第三位的投資機構是滙豐（00005）及中資基金易方達，則反而沒有多少人注意。筆者過去已曾多次解釋，滙豐為亞洲基金的主要託管商之一，增倉相信並非滙豐自行坐盤，或本港散戶大手吸納。

三大減倉機構 同為大型基金

盡管早前傳媒廣泛報導高盛、對沖基金橋水及股神長期拍檔芒格（Munger Charlie）上季大手增持均為事實，惟未獲傳媒報導的機構減倉行動更多。當中減持最急進的是英國基金公司Billie Gifford，上季減倉近1,600萬股；緊隨其後的施羅德及Invesco，均為全球管理資產規模前列的大型基金公司，反映截至上季尾，基金經理看淡阿里的仍佔主導。

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