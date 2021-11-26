【美證監申報解密】揭阿里上季續見機構投資者大手減持 淨額逾150億美元（第二版）

阿里巴巴 （09988） 6連跌再創來港上市新低，昨日反彈近3%後，今早再隨大市回落逾1%。阿里股價低殘表現與早前高盛及對沖基金橋水著名機構先後披露大手增持的並不匹配。

原來大家都是只是樹木不見森林，個別大型機構投資者上季大手增持的同時，加快減倉的更多。美國證監會機構投資者申報的完整資料顯示，上季減持的投資機構接近1,200家，較增持機構多出近一倍，減持總股數亦倍於增倉數量，淨減倉總額逾152億美元。

美證監申報揭 減倉倍於增持

Nasdaq.com最新整理所有機構投資者向美證監提交的季度持倉申報資料，揭示上季減持阿里美股ADS的機構近1,200家，較640家增倉機構多出近一倍；減倉股數亦然，上季機構減倉總數達1.7億股，相對機構增倉總數約8,600萬股，亦倍高於增倉總數。

期間機構投資者淨減倉8,300多萬股，相等於阿里已發行股本約3%（阿里美股ADS發行股數為27.1億股，以1美股換8港股比例計，港股發行總數約268.9億股）。以阿里上季美股ADS上季平均價約182億美元計，涉資約152億美元。

美國證監會對機構投資者的界定為管理資產1億美元或以上機構，以阿里為例，機構股東約2,000家，其持倉變化已囊括市場上的大戶動向。

上季增倉的機構投資者中，以高盛上季增倉1,700多萬股為數最多，增持比例高達57%；增倉數量第二及第三位的投資機構是滙豐（00005）及中資基金易方達，則反而沒有多少人注意。筆者過去已曾多次解釋，滙豐為亞洲基金的主要託管商之一，增倉相信並非滙豐自行坐盤，或本港散戶大手吸納。

三大減倉機構 同為大型基金

盡管早前傳媒廣泛報導高盛、對沖基金橋水及股神長期拍檔芒格（Munger Charlie）上季大手增持均為事實，惟未獲傳媒報導的機構減倉行動更多。當中減持最急進的是英國基金公司Billie Clifford，上季減倉近1,600萬股；緊隨其後的施羅德及Invesco，均為全球管理資產規模前列的大型基金公司，反映截至上季尾，基金經理看淡阿里的仍佔主導。

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