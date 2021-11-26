【2022前瞻】內房股破舊立新 龍頭股可發力 研究報告 12:49 2021/11/26 分享： 2021年內房板塊面臨行業大風暴，多家內房企業臨財困，面臨資金鏈斷裂，甚至令市場憂慮內房爆煲拖累內地整體經濟增長。臨近年底，行業市況稍為喘定，對於2022年，有分析預期情況會進一步好轉。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【風的季節】海上風電組裝超預期 化工股同受惠（第二版） 2021/11/25 【風的季節】海上風電組裝超預期 化工股同受惠（第二版） 【新股IPO】網易雲音樂超購3.3倍 一文看懂業務有幾值錢（第二版） 2021/11/25 【新股IPO】網易雲音樂超購3.3倍 一文看懂業務有幾值錢（第二版） 【翻身偷步炒】北水愛沾谷底股 跨年行情開波（附8大券商分析） 2021/11/23 【翻身偷步炒】北水愛沾谷底股 跨年行情開波（附8大券商分析） 【2022展望】電商及遊戲股翻身有望 （附推薦股名單） 2021/11/23 【2022展望】電商及遊戲股翻身有望 （附推薦股名單） 【中美關係】趨好的受惠板塊受惠（第二版） 2021/11/22 【中美關係】趨好的受惠板塊受惠（第二版） 板塊 銷售 經濟 地產 中國