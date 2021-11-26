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【2022前瞻】內房股破舊立新 龍頭股可發力

研究報告 12:49 2021/11/26

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2021年內房板塊面臨行業大風暴，多家內房企業臨財困，面臨資金鏈斷裂，甚至令市場憂慮內房爆煲拖累內地整體經濟增長。臨近年底，行業市況稍為喘定，對於2022年，有分析預期情況會進一步好轉。

...

欄名 : 大行有路捉

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