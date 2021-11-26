【大市拆局】新冠多重變種引發避險升温 亞洲股滙齊跌（第二版）

重磅金融股滙豐 （00005） 、友邦（01299）今日同步大跌3%至4%，加入4大科技藍籌ATMX行列，合共推低恒指大瀉659點或2.7%，收報24080點。

惟港股並非亞洲區內唯一大跌股市，日股同大跌2.5%，亞洲市場普遍更加股滙齊瀉，南非、土耳其及墨西哥等新興市場貨幣齊齊急挫逾1%，反映投資市場避險情緒再升温。

資金湧向避險貨幣日圓及美債避險，日圓今日兌美元大升1.1%，新報114.12；美債價升息降，10年美債息大跌逾0.11個百分點，跌近1.53%水平。

觸動環球投資者神經的重磅消息，源於世衛組織官員昨以觀察到有「多重變異」的新冠病毒為由，安排今日開會商討對策，再度引發投資者對疫情失控的憂慮。

加上美聯儲局預期聯儲局加快收水及加息步伐，支持美滙連日企於約96.7的16個月高位，亦為促使資金流出亞洲及新興市場的關鍵。南韓、台灣股市分別跌1.5%及1.6%，貨幣跌0.3%及0.1%。

經濟依賴旅遊收入的泰國貨幣，大跌逾0.5%，在亞洲區內表現最差。航空、旅遊相關股全日下跌，國泰（00293）跌逾4%，金沙（01928）、銀娛（00027）兩大藍籌濠賭股同逾約7%。

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