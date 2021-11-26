憧憬中港通關 舖位投資者偷步入市 名家專區 14:26 2021/11/26 分享： 最近核心區舖位連錄成交，現時即使黃金地段交吉舖仍多，投資者見難得有機會入市，加上憧憬通關在即，現低撈核心區舖是最佳時機。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 2021/07/21 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 消費穩定 投資力吸民生區商舖 2021/11/02 消費穩定 投資力吸民生區商舖 你可能感興趣 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 11:00 2021/07/21 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 消費穩定 投資力吸民生區商舖 16:20 2021/11/02 消費穩定 投資力吸民生區商舖 最新專欄文章 數據中心成為工廈新出路？ 2021/11/24 數據中心成為工廈新出路？ 新盤重現「呼吸PLAN」？ 2021/11/23 新盤重現「呼吸PLAN」？ 12月新盤銷售放慢？ 2021/11/22 12月新盤銷售放慢？ 酒店物業投資新角度 2021/11/17 酒店物業投資新角度 內房蝕讓港樓情況值得關注 2021/11/16 內房蝕讓港樓情況值得關注 商舖 中環 尖沙咀 銅鑼灣