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憧憬中港通關  舖位投資者偷步入市

名家專區 14:26 2021/11/26

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最近核心區舖位連錄成交，現時即使黃金地段交吉舖仍多，投資者見難得有機會入市，加上憧憬通關在即，現低撈核心區舖是最佳時機。

...

欄名 : 樓市分析

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