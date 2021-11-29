【券商增減持】商品價升≠商品股升（第二版） 研究報告 12:56 2021/11/29 分享： 回顧過去數年間，周期股股價滯後於周期商品（大宗商品），股票先行態勢形成新啟示。瑞銀名家 揭2022年投資4大部署 詳見：【下一頁】 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【高息ETF】9厘息 恒指公司訂制組合 唔止食息咁簡單（第二版） 今日 【高息ETF】9厘息 恒指公司訂制組合 唔止食息咁簡單（第二版） 【重塑概念】價殘行業博反彈 睇大行點揀（附券商目標價）（第三版） 2021/11/26 【重塑概念】價殘行業博反彈 睇大行點揀（附券商目標價）（第三版） 【風的季節】海上風電組裝超預期 化工股同受惠（第二版） 2021/11/25 【風的季節】海上風電組裝超預期 化工股同受惠（第二版） 【2022前瞻】內房股破舊立新 龍頭股可發力（第二版 附推薦股名單） 2021/11/26 【2022前瞻】內房股破舊立新 龍頭股可發力（第二版 附推薦股名單） 你可能感興趣 【高息ETF】9厘息 恒指公司訂制組合 唔止食息咁簡單（第二版） 今日 10:36 【高息ETF】9厘息 恒指公司訂制組合 唔止食息咁簡單（第二版） 【重塑概念】價殘行業博反彈 睇大行點揀（附券商目標價）（第三版） 16:38 2021/11/26 【重塑概念】價殘行業博反彈 睇大行點揀（附券商目標價）（第三版） 【風的季節】海上風電組裝超預期 化工股同受惠（第二版） 15:21 2021/11/25 【風的季節】海上風電組裝超預期 化工股同受惠（第二版） 最新專欄文章 【電動車曉飛】下批當炒股未必係比亞迪 而係...？ 今日 【電動車曉飛】下批當炒股未必係比亞迪 而係...？ 【美團放榜】美團季績符預期？ 重溫大行點睇（第三版） 2021/11/27 【美團放榜】美團季績符預期？ 重溫大行點睇（第三版） 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 2021/11/27 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 【重塑概念】價殘行業博反彈 睇大行點揀（附券商目標價）（第三版） 2021/11/26 【重塑概念】價殘行業博反彈 睇大行點揀（附券商目標價）（第三版） 【大行增減持】貝萊德對中國資產改觀 看好內銀內房（第二版） 2021/11/25 【大行增減持】貝萊德對中國資產改觀 看好內銀內房（第二版） 期貨 股票 商品期貨 石油 中國鋁業（02600） 中國海洋石油（00883）