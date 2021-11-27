海豐盈利續增 運費保持高企

國企指數昨日急挫，單邊市果然出現，或要跌至8300點水平才喘定。但海豐國際（01308）昨日逆市上升，因為證券商預期運費未來兩年會繼續高企，加上RCEP明年1月生效實施，有助海豐明年和後年盈利保持兩成

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