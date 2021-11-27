海豐盈利續增 運費保持高企 名家專區 2021/11/27 分享： 國企指數昨日急挫，單邊市果然出現，或要跌至8300點水平才喘定。但海豐國際（01308）昨日逆市上升，因為證券商預期運費未來兩年會繼續高企，加上RCEP明年1月生效實施，有助海豐明年和後年盈利保持兩成 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股兩周四裂口 中綫弱探10月底（第四版） 2021/11/26 港股兩周四裂口 中綫弱探10月底（第四版） 中字股實力談 - 東岳料跑出 氫能有突破 2021/11/26 東岳料跑出 氫能有突破 中字股實力談 - 港股好淡爭持偏跌 A股回氣50綫攻防（第四版） 2021/11/25 港股好淡爭持偏跌 A股回氣50綫攻防（第四版） 中字股實力談 - 國電估值調升發展清潔能源 2021/11/25 國電估值調升發展清潔能源 中字股實力談 - 港股悶局思動 單邊爆發在即（第四版） 2021/11/24 港股悶局思動 單邊爆發在即（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 中國 香港 經濟 美元 指數 日本 貿易