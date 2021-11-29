加元 吸納區間1.28至1.29 名家專區 2021/11/29 分享： 多國釋出石油儲備，使油價回落，加上加拿大卑斯省受水災影響經濟嚴重損失，使加元同時受壓。不過，在油組揚言不會增加產油量，以及歐美冬季來臨下，料紐約期油價格在每桶80美元以下的日子不會太久。此外，料卑斯省 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元暫未見走弱理據 今日 美元暫未見走弱理據 歐元 支持位1.11美元 今日 歐元 支持位1.11美元 英鎊 短期續下試1.32美元 今日 英鎊 短期續下試1.32美元 日圓 考驗阻力112 今日 日圓 考驗阻力112 澳元 支持位70美仙 今日 澳元 支持位70美仙 你可能感興趣 美元暫未見走弱理據 今日 01:00 美元暫未見走弱理據 歐元 支持位1.11美元 今日 01:00 歐元 支持位1.11美元 英鎊 短期續下試1.32美元 今日 01:00 英鎊 短期續下試1.32美元 最新專欄文章 美元暫未見走弱理據 今日 美元暫未見走弱理據 紐元 68美仙可吸 今日 紐元 68美仙可吸 澳元 支持位70美仙 今日 澳元 支持位70美仙 日圓 考驗阻力112 今日 日圓 考驗阻力112 英鎊 短期續下試1.32美元 今日 英鎊 短期續下試1.32美元 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 通脹