加元 吸納區間1.28至1.29

多國釋出石油儲備，使油價回落，加上加拿大卑斯省受水災影響經濟嚴重損失，使加元同時受壓。不過，在油組揚言不會增加產油量，以及歐美冬季來臨下，料紐約期油價格在每桶80美元以下的日子不會太久。此外，料卑斯省

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