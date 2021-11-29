美元暫未見走弱理據 名家專區 2021/11/29 分享： 美元本身的因素，不足以構成強勢，只是其對手更不堪而已。 論圖表，美滙指數從2020年第三季引伸出來的複式頭肩底形態，當指數一旦重返98水平，就基本上把整個形態走完，屆時或會引發部分投資者獲利，使美元滙價 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 支持位1.11美元 今日 歐元 支持位1.11美元 英鎊 短期續下試1.32美元 今日 英鎊 短期續下試1.32美元 日圓 考驗阻力112 今日 日圓 考驗阻力112 澳元 支持位70美仙 今日 澳元 支持位70美仙 紐元 68美仙可吸 今日 紐元 68美仙可吸 你可能感興趣 歐元 支持位1.11美元 今日 01:00 歐元 支持位1.11美元 英鎊 短期續下試1.32美元 今日 01:00 英鎊 短期續下試1.32美元 日圓 考驗阻力112 今日 01:00 日圓 考驗阻力112 最新專欄文章 加元 吸納區間1.28至1.29 今日 加元 吸納區間1.28至1.29 紐元 68美仙可吸 今日 紐元 68美仙可吸 澳元 支持位70美仙 今日 澳元 支持位70美仙 日圓 考驗阻力112 今日 日圓 考驗阻力112 英鎊 短期續下試1.32美元 今日 英鎊 短期續下試1.32美元 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 通脹