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美元暫未見走弱理據

名家專區 2021/11/29

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美元本身的因素，不足以構成強勢，只是其對手更不堪而已。

論圖表，美滙指數從2020年第三季引伸出來的複式頭肩底形態，當指數一旦重返98水平，就基本上把整個形態走完，屆時或會引發部分投資者獲利，使美元滙價

...

撰文 : 溫灼培

欄名 : 外滙偵察站

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