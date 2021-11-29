美元本身的因素，不足以構成強勢，只是其對手更不堪而已。

論圖表，美滙指數從2020年第三季引伸出來的複式頭肩底形態，當指數一旦重返98水平，就基本上把整個形態走完，屆時或會引發部分投資者獲利，使美元滙價

...