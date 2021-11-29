【名家談港股】瑞銀財管李智穎 不應現在沽貨 財金猛人追蹤 07:10 2021/11/29 分享： 港股備受多項負面消息衝擊。瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎在接受《投資理財周刊》專訪時認為，2022年經濟和企業盈利料有不俗的增長，中長綫投資者現在已可以開始部署。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【安全高息名單】恒生投管薛永輝 薦可長揸的高息股（第二版） 2021/11/25 【安全高息名單】恒生投管薛永輝 薦可長揸的高息股（第二版） 【名家談電商股】京東阿里績後冰火兩重天 基金名家林少陽 看好京東（第二版） 2021/11/24 【名家談電商股】京東阿里績後冰火兩重天 基金名家林少陽 看好京東（第二版） 【名家談保險股】霸菱方偉昌 友邦完勝同業 2021/11/19 【名家談保險股】霸菱方偉昌 友邦完勝同業 你可能感興趣 【安全高息名單】恒生投管薛永輝 薦可長揸的高息股（第二版） 13:41 2021/11/25 【安全高息名單】恒生投管薛永輝 薦可長揸的高息股（第二版） 【名家談電商股】京東阿里績後冰火兩重天 基金名家林少陽 看好京東（第二版） 20:01 2021/11/24 【名家談電商股】京東阿里績後冰火兩重天 基金名家林少陽 看好京東（第二版） 【名家談保險股】霸菱方偉昌 友邦完勝同業 13:03 2021/11/19 【名家談保險股】霸菱方偉昌 友邦完勝同業 最新專欄文章 【名家談通脹】通脹唔駛怕？基金名家李浩德：留意呢三個板塊！ 2021/11/27 【名家談通脹】通脹唔駛怕？基金名家李浩德：留意呢三個板塊！ 【ESG機遇】晉達鄧嘉南：電動車板塊未升完 2021/11/26 【ESG機遇】晉達鄧嘉南：電動車板塊未升完 【安全高息名單】恒生投管薛永輝 薦可長揸的高息股（第二版） 2021/11/25 【安全高息名單】恒生投管薛永輝 薦可長揸的高息股（第二版） 【名家談電商股】京東阿里績後冰火兩重天 基金名家林少陽 看好京東（第二版） 2021/11/24 【名家談電商股】京東阿里績後冰火兩重天 基金名家林少陽 看好京東（第二版） 【名家談油價】油價回落後又再彈？建銀趙文利：已反映短期需求！ 2021/11/24 【名家談油價】油價回落後又再彈？建銀趙文利：已反映短期需求！ 人物專訪 汽車 H股 啤酒 家電 新能源 港股 估值便宜 胡一帆 李智穎