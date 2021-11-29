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【名家談港股】瑞銀財管李智穎 不應現在沽貨

財金猛人追蹤 07:10 2021/11/29

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港股備受多項負面消息衝擊。瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎在接受《投資理財周刊》專訪時認為，2022年經濟和企業盈利料有不俗的增長，中長綫投資者現在已可以開始部署。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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