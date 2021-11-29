新冠再變種 搞動股滙債 名家專區 2021/11/29 分享： 南非新變種病毒來勢洶洶，「黑色星期五」上周五席捲全球股市。港股再成亞洲區內提款機，恒指當日大跌近2.7%，美股三大指數同挫逾2%。全周計，德法股市跌逾半成，較港股受創更深（表一）。 世衞上周五緊急開會後 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 阿里再度尋底 揭基金大減倉 2021/11/27 阿里再度尋底 揭基金大減倉 透視中港美 - 小鵬突圍而出 資金跟紅頂白 2021/11/26 小鵬突圍而出 資金跟紅頂白 透視中港美 - 快手挾淡後 整固望再上 2021/11/25 快手挾淡後 整固望再上 透視中港美 - 阿里股價深不見底？ 2021/11/25 阿里股價深不見底？ 透視中港美 - 網易雲大平賣 認購還須審慎 2021/11/24 網易雲大平賣 認購還須審慎 病菌及病毒 恒生指數 疫情 派息 滙豐控股（00005） 香港交易所（00388） 友邦保險（01299） 小米集團－W（01810） 復星醫藥（02196） 藥明生物（02269）