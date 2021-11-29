新冠再變種 搞動股滙債

南非新變種病毒來勢洶洶，「黑色星期五」上周五席捲全球股市。港股再成亞洲區內提款機，恒指當日大跌近2.7%，美股三大指數同挫逾2%。全周計，德法股市跌逾半成，較港股受創更深（表一）。

世衞上周五緊急開會後

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