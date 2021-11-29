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【電動車曉飛】下批當炒股未必係比亞迪 而係...？

研究報告 08:00 2021/11/29

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中國10月新能源汽車銷量保持強勁勢頭，再創歷史新高，達到38.3萬輛，按年增長1.3倍。新能源車股熱炒，除比亞迪 （01211） 外，近期「造車新勢力」在強勁的銷量及收入增長加持下，股價表現亮眼。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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