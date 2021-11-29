【電動車曉飛】下批當炒股未必係比亞迪 而係...？ 研究報告 08:00 2021/11/29 分享： 中國10月新能源汽車銷量保持強勁勢頭，再創歷史新高，達到38.3萬輛，按年增長1.3倍。新能源車股熱炒，除比亞迪 （01211） 外，近期「造車新勢力」在強勁的銷量及收入增長加持下，股價表現亮眼。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 今日 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 你可能感興趣 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 今日 00:01 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 最新專欄文章 【券商增減持】商品價升≠商品股升 今日 【券商增減持】商品價升≠商品股升 【美團放榜】美團季績符預期？ 重溫大行點睇（第三版） 2021/11/27 【美團放榜】美團季績符預期？ 重溫大行點睇（第三版） 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 2021/11/27 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 【重塑概念】價殘行業博反彈 睇大行點揀（附券商目標價）（第三版） 2021/11/26 【重塑概念】價殘行業博反彈 睇大行點揀（附券商目標價）（第三版） 【大行增減持】貝萊德對中國資產改觀 看好內銀內房（第二版） 2021/11/25 【大行增減持】貝萊德對中國資產改觀 看好內銀內房（第二版） 個股分析 市場動向 大行報告 港股 電動車 小鵬汽車－W（09868） 新能源汽車銷量 新能源