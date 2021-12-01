【電動車曉飛】新能源車股當炒 小鵬交付量爆表可再上（第二版） 研究報告 19:22 2021/12/01 分享： 小鵬汽車收市後公布，11月新車交付量按年續大增270%，達15,613輛，提早一個月開始了公司「每月交付1.5萬台新車」的計劃。當中高端智能轎車車型「 P7」交付 7,839 輛 P7 智能轎車，同比增長 187%。 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 2021/11/29 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 你可能感興趣 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 00:01 2021/11/29 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 最新專欄文章 【電動車曉飛】11月交付量再爆升 高盛目標有幾「理想」？ 今日 【電動車曉飛】11月交付量再爆升 高盛目標有幾「理想」？ 【收息股追蹤】一文睇清券商對多隻收息股評價（不斷更新） 今日 【收息股追蹤】一文睇清券商對多隻收息股評價（不斷更新） 【內需新勢】被喻為電動車發展軌迹翻版的板塊（第四版） 今日 【內需新勢】被喻為電動車發展軌迹翻版的板塊（第四版） 【跌市攻略】吼超跌藍籌─等賺（第六版） 2021/11/30 【跌市攻略】吼超跌藍籌─等賺（第六版） 【收息股追蹤】領展抵買！現較券商平均目標價低逾2成（第三版） 2021/11/30 【收息股追蹤】領展抵買！現較券商平均目標價低逾2成（第三版） 個股分析 市場動向 大行報告 港股 電動車 小鵬汽車－W（09868） 新能源汽車銷量 新能源