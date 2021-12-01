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【電動車曉飛】新能源車股當炒 小鵬交付量爆表可再上（第二版）

研究報告 19:22 2021/12/01

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小鵬汽車收市後公布，11月新車交付量按年續大增270%，達15,613輛，提早一個月開始了公司「每月交付1.5萬台新車」的計劃。當中高端智能轎車車型「 P7」交付 7,839 輛 P7 智能轎車，同比增長 187%。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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