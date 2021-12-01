【名家談藍籌股】基金名家林少陽 薦容易跑贏恒指的藍籌 財金猛人追蹤 07:10 2021/12/01 分享： 港股經過一輪跌浪後，有投資者部署撈底。以立投資管理投資總監兼董事總經理林少陽在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「倘你想跑贏大市，可選友邦保險 （01299） ，容易跑贏恒生指數。」 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家談港股】瑞銀財管李智穎 不應現在沽貨 2021/11/29 【名家談港股】瑞銀財管李智穎 不應現在沽貨 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 2021/11/29 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 【港股跑輸之謎】瑞銀財管李智穎 從港股結構說起 2021/11/27 【港股跑輸之謎】瑞銀財管李智穎 從港股結構說起 【安全高息名單】恒生投管薛永輝 薦可長揸的高息股（第二版） 2021/11/25 【安全高息名單】恒生投管薛永輝 薦可長揸的高息股（第二版） 你可能感興趣 【名家談港股】瑞銀財管李智穎 不應現在沽貨 20:05 2021/11/29 【名家談港股】瑞銀財管李智穎 不應現在沽貨 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 00:01 2021/11/29 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 【港股跑輸之謎】瑞銀財管李智穎 從港股結構說起 13:09 2021/11/27 【港股跑輸之謎】瑞銀財管李智穎 從港股結構說起 最新專欄文章 【恒指再尋底？】C基金李浩德：港股始終受制兩座大山（附投資心法） 2021/11/30 【恒指再尋底？】C基金李浩德：港股始終受制兩座大山（附投資心法） 【名家談港股】瑞銀財管李智穎 不應現在沽貨 2021/11/29 【名家談港股】瑞銀財管李智穎 不應現在沽貨 【名家談通脹】通脹唔駛怕？基金名家李浩德：留意呢三個板塊！ 2021/11/27 【名家談通脹】通脹唔駛怕？基金名家李浩德：留意呢三個板塊！ 【ESG機遇】晉達鄧嘉南：電動車板塊未升完 2021/11/26 【ESG機遇】晉達鄧嘉南：電動車板塊未升完 【安全高息名單】恒生投管薛永輝 薦可長揸的高息股（第二版） 2021/11/25 【安全高息名單】恒生投管薛永輝 薦可長揸的高息股（第二版） 人物專訪 新業務價值 指數 保險產品 香港 金融 金融機構 中國 藍籌股 恒生指數