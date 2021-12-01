  • 19°C
香港時間 : 20211201日 (週三) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家談藍籌股】基金名家林少陽 薦容易跑贏恒指的藍籌（第二版）

財金猛人追蹤 16:01 2021/12/01

分享：

港股經過一輪跌浪後，有投資者部署撈底。以立投資管理投資總監兼董事總經理林少陽在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「倘你想跑贏大市，可選友邦保險 （01299） ，容易跑贏恒生指數。」

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

相關文章

【名家談港股】瑞銀財管李智穎 不應現在沽貨
2021/11/29
【名家談港股】瑞銀財管李智穎 不應現在沽貨
瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊
2021/11/29
瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊
【港股跑輸之謎】瑞銀財管李智穎 從港股結構說起
2021/11/27
【港股跑輸之謎】瑞銀財管李智穎 從港股結構說起
【安全高息名單】恒生投管薛永輝 薦可長揸的高息股（第二版）
2021/11/25
【安全高息名單】恒生投管薛永輝 薦可長揸的高息股（第二版）

你可能感興趣

【名家談港股】瑞銀財管李智穎 不應現在沽貨
20:05 2021/11/29
【名家談港股】瑞銀財管李智穎 不應現在沽貨
瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊
00:01 2021/11/29
瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊
【港股跑輸之謎】瑞銀財管李智穎 從港股結構說起
13:09 2021/11/27
【港股跑輸之謎】瑞銀財管李智穎 從港股結構說起

最新專欄文章

【恒指再尋底？】C基金李浩德：港股始終受制兩座大山（附投資心法）
今日
【恒指再尋底？】C基金李浩德：港股始終受制兩座大山（附投資心法）
【名家談港股】瑞銀財管李智穎 不應現在沽貨
2021/11/29
【名家談港股】瑞銀財管李智穎 不應現在沽貨
【名家談通脹】通脹唔駛怕？基金名家李浩德：留意呢三個板塊！
2021/11/27
【名家談通脹】通脹唔駛怕？基金名家李浩德：留意呢三個板塊！
【ESG機遇】晉達鄧嘉南：電動車板塊未升完
2021/11/26
【ESG機遇】晉達鄧嘉南：電動車板塊未升完
【安全高息名單】恒生投管薛永輝 薦可長揸的高息股（第二版）
2021/11/25
【安全高息名單】恒生投管薛永輝 薦可長揸的高息股（第二版）
人物專訪 新業務價值 指數 保險產品 香港 金融 金融機構 中國 藍籌股 恒生指數

上一篇文章

【政策大山】交銀洪灝：現時入市撈底　很凶險

下一篇文章

【名家博覽場】大市後向如何？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法（新增：交銀洪灝及基金經理李浩德看法）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版