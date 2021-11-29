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九龍灣罕有新樓 收租諗得過？

名家專區 10:00 2021/11/29

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12月有逾1700伙新盤應市，九龍灣新盤皓日開價在即，除了吸引上車客及換樓客外，相信亦會吸引一班收租客捧場。而區內屋苑樓齡舊亦成為推動區內租客轉租新樓另一因素。

...

欄名 : 樓市分析

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