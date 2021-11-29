九龍灣罕有新樓 收租諗得過？ 名家專區 10:00 2021/11/29 分享： 12月有逾1700伙新盤應市，九龍灣新盤皓日開價在即，除了吸引上車客及換樓客外，相信亦會吸引一班收租客捧場。而區內屋苑樓齡舊亦成為推動區內租客轉租新樓另一因素。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 九龍灣終於有新盤啦 2021/11/15 九龍灣終於有新盤啦 12月新盤銷售放慢？ 2021/11/22 12月新盤銷售放慢？ 新盤熱銷 刺激二手交投 2021/11/22 新盤熱銷 刺激二手交投 你可能感興趣 九龍灣終於有新盤啦 11:00 2021/11/15 九龍灣終於有新盤啦 12月新盤銷售放慢？ 10:53 2021/11/22 12月新盤銷售放慢？ 新盤熱銷 刺激二手交投 14:00 2021/11/22 新盤熱銷 刺激二手交投 最新專欄文章 憧憬中港通關 舖位投資者偷步入市 2021/11/26 憧憬中港通關 舖位投資者偷步入市 數據中心成為工廈新出路？ 2021/11/24 數據中心成為工廈新出路？ 新盤重現「呼吸PLAN」？ 2021/11/23 新盤重現「呼吸PLAN」？ 12月新盤銷售放慢？ 2021/11/22 12月新盤銷售放慢？ 酒店物業投資新角度 2021/11/17 酒店物業投資新角度 皓日 得寶花園 淘大花園 九龍灣 德福花園 私人屋苑 發展商