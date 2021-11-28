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新冠病毒再變種 證防疫力度難拿捏

國際 22:32 2021/11/28

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變種新冠病毒株Omicron來勢洶洶，傳染性或較Delta變種更強，金融市場首當其衝，上周環球股市經歷黑色星期五，多個主要指數大跌，各國政府也馬上收緊防疫。各界反應甚大，市場大吃一驚，惟以目前全球多國的抗疫方法，出現新變種實在不出奇。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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