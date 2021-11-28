新冠病毒再變種 證防疫力度難拿捏 國際 22:32 2021/11/28 分享： 變種新冠病毒株Omicron來勢洶洶，傳染性或較Delta變種更強，金融市場首當其衝，上周環球股市經歷黑色星期五，多個主要指數大跌，各國政府也馬上收緊防疫。各界反應甚大，市場大吃一驚，惟以目前全球多國的抗疫方法，出現新變種實在不出奇。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 聯儲局收水 宜快不宜慢？ 2021/11/25 聯儲局收水 宜快不宜慢？ 加密貨幣波幅大 難動美元龍頭地位 2021/11/26 加密貨幣波幅大 難動美元龍頭地位 新西蘭接連加息 開啟環球收水時代 2021/11/24 新西蘭接連加息 開啟環球收水時代 德國疫情告急 唔打疫苗得唔得？ 2021/11/23 德國疫情告急 唔打疫苗得唔得？ 強制疫苗漸成風 治亂世用重典？ 2021/11/22 強制疫苗漸成風 治亂世用重典？ 你可能感興趣 聯儲局收水 宜快不宜慢？ 22:04 2021/11/25 聯儲局收水 宜快不宜慢？ 加密貨幣波幅大 難動美元龍頭地位 16:46 2021/11/26 加密貨幣波幅大 難動美元龍頭地位 新西蘭接連加息 開啟環球收水時代 19:54 2021/11/24 新西蘭接連加息 開啟環球收水時代 最新專欄文章 國金札記 - 美國通脹猛如虎 儲局收水難太慢 2021/11/26 美國通脹猛如虎 儲局收水難太慢 聯儲局收水 宜快不宜慢？ 2021/11/25 聯儲局收水 宜快不宜慢？ 國金札記 - 新西蘭兩度加息 收水新時代揭幕 2021/11/25 新西蘭兩度加息 收水新時代揭幕 國金札記 - 德國疫情告急 強制打針恐難免 2021/11/24 德國疫情告急 強制打針恐難免 國金札記 - 治亂世用重典 強制打針漸成風 2021/11/23 治亂世用重典 強制打針漸成風 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫苗 南非 歐洲 經濟