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無懼淡季  發展商加快推盤套現

名家專區 09:00 2021/11/29

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12月屬於傳統淡季，不過今年發展商推盤步伐卻未有放鬆，除了為追回去年因疫情而延遲的推盤步伐外，亦考慮到美國有機會來年加息，故此發展商加快推盤套現。

...

欄名 : 專家樓論

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