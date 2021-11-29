無懼淡季 發展商加快推盤套現 名家專區 09:00 2021/11/29 分享： 12月屬於傳統淡季，不過今年發展商推盤步伐卻未有放鬆，除了為追回去年因疫情而延遲的推盤步伐外，亦考慮到美國有機會來年加息，故此發展商加快推盤套現。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤熱銷 刺激二手交投 2021/11/22 新盤熱銷 刺激二手交投 12月新盤銷售放慢？ 2021/11/22 12月新盤銷售放慢？ 新盤重現「呼吸PLAN」？ 2021/11/23 新盤重現「呼吸PLAN」？ 你可能感興趣 新盤熱銷 刺激二手交投 14:00 2021/11/22 新盤熱銷 刺激二手交投 12月新盤銷售放慢？ 10:53 2021/11/22 12月新盤銷售放慢？ 新盤重現「呼吸PLAN」？ 12:53 2021/11/23 新盤重現「呼吸PLAN」？ 最新專欄文章 專家樓論 - 錢都跑到哪裏去？ 今日 錢都跑到哪裏去？ 專家樓論 - 逾億成交 工廈跑出 2021/11/26 逾億成交 工廈跑出 專家樓論 - 大屋苑高價貨有承接 2021/11/25 大屋苑高價貨有承接 專家樓論 - 通關=內地客爆買樓？ 2021/11/24 通關=內地客爆買樓？ 專家樓論 - 小通關在望 核心舖租仍難反彈 2021/11/23 小通關在望 核心舖租仍難反彈 一手市場 拆息 放盤 H按 美國聯儲局 發展商