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【期指結算】440億期指今結算 好淡角力港股二萬四爭持

名家專區 10:42 2021/11/29

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港股經歷上周五新冠變種病毒衝擊後，今期指結算日先跌後穩，恒指最多低位反彈逾260點短暫倒升，早段大部份時間在約二萬四千關爭持，初步跑贏區內所有主要股市。

11月月期指今結算，截至上周五恒指及國指期貨11月合約，分別仍有約1.86萬張及4.72萬張未平倉合約，連同恒生科指期貨5,700多張未平倉合約，名義總值約443億元，大部份今日現金結算，結算日好淡角力或左右短綫去向。

港交所 （00388） 買賣期指、國期今結算後，場外期指明日結算，相信最快待周三，港股短綫後向才明朗化。

截至上午10時，恒指報24117，倒升37點或0.1%，為亞洲股內表現最強股市。南非變種新冠病毒Omicron席捲全球衝擊下，港股上周五大跌近3%為亞洲最差，投資界士相信是本港市場流通量區內最高、交易限制最少，避險市中再度發揮區內提款機作用。

亞洲基金經理未來一、兩日因應疫情最新發展，評估對區內經濟及企業盈利衝擊後再定持倉策略，港股短期後市亦有望稍為明朗化。中港政策一直以疫情清零為目標，初步看經濟活動受Omicron影響相對輕微。隨美滙上周五紐約市稍回至近96水平，人民幣今早回升約0.1%，兌每美元約報6.385。

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欄名 : 港股脈博

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