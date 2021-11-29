【Omicron變種】投資風格隨病毒「變異」 歷史重炒？ 研究報告 12:53 2021/11/29 分享： 非洲南部出現變種新冠毒株Omicron引起全球恐慌，由於更被指傳染力勝過Delta變種，在各地相繼傳出Omicron確診案，令全球股市震。美於股於上周五，三大指數分別挫逾2%。今日亞股全綫偏軟，港股恒指早段曾跌逾200點，失守24000關口。另外，國際油價亦曾急挫逾一成，反映市場憂慮新冠變種病毒拖累全球經濟復甦，影響原油需求。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【2022前瞻】內房股破舊立新 龍頭股可發力（第二版 附推薦股名單） 2021/11/26 【2022前瞻】內房股破舊立新 龍頭股可發力（第二版 附推薦股名單） 【風的季節】海上風電組裝超預期 化工股同受惠（第二版） 2021/11/25 【風的季節】海上風電組裝超預期 化工股同受惠（第二版） 【新股IPO】網易雲音樂超購3.3倍 一文看懂業務有幾值錢（第二版） 2021/11/25 【新股IPO】網易雲音樂超購3.3倍 一文看懂業務有幾值錢（第二版） 【翻身偷步炒】北水愛沾谷底股 跨年行情開波（附8大券商分析） 2021/11/23 【翻身偷步炒】北水愛沾谷底股 跨年行情開波（附8大券商分析） 【2022展望】電商及遊戲股翻身有望 （附推薦股名單） 2021/11/23 【2022展望】電商及遊戲股翻身有望 （附推薦股名單） 降準 南非 世界衞生組織 恒生指數 疫情 港股 中國 美股 板塊