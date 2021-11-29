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【Omicron變種】投資風格隨病毒「變異」 歷史重炒？

研究報告 12:53 2021/11/29

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非洲南部出現變種新冠毒株Omicron引起全球恐慌，由於更被指傳染力勝過Delta變種，在各地相繼傳出Omicron確診案，令全球股市震。美於股於上周五，三大指數分別挫逾2%。今日亞股全綫偏軟，港股恒指早段曾跌逾200點，失守24000關口。另外，國際油價亦曾急挫逾一成，反映市場憂慮新冠變種病毒拖累全球經濟復甦，影響原油需求。

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欄名 : 大行有路捉

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