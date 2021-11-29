【阿里淡倉新高】阿里累積淡倉再創新高 築底反彈待觀察

阿里巴巴 （09988） 上周五尾市跌穿130元關，以129.1元全日低位收市，再創來港上市新低。阿里股價今早反覆靠，半日回升逾2%，中午收報132元。。

證監會最近披露數據顯示，阿里11月月中公布季績遠遜預期後，淡友大舉進擊令累積淡倉單周激增約900萬股，累積空倉再創新高。今早反彈市未獲成交配合，相信大部份淡倉仍未回補，現預期阿里築底反彈仍屬言之尚早。

證監會每周淡倉申報報告顯示，在截至11月19日的一周內，阿里累積淡倉急增約900萬股，至約8,600萬股創新高。以當時股價約140元計，市場上積淡倉總值達120億元，一周內已急增約13億元

從阿里沽空比率變化，亦能看到大戶早前追沽手影。阿里沽空比率於10月底至11月多次升至逾40%；在阿里公布季績大走樣後，沽空比率亦連日企於約30%相對高位，至近日回落至約20%水平。

淡友相對高位收夠籌，到阿里股價上周再創新低時軟手腳，未再大力追沽。惟從阿里今早反彈，半日成交稍減至約20億元看，空倉回補動力相信仍不算強。

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

▼ 點擊圖片放大

...