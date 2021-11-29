【內需奇葩】被喻為電動車發展翻版的煙業板塊 研究報告 14:45 2021/11/29 分享： 電動車在股市的發展潛力，過去一年大家已見識了特斯拉，以及本港上市的「特斯拉群組」股的股價表現。踏入第４季，盡管港股跌勢持續，但內需行業當中，煙業板塊卻異軍突起，內地更有券商發報告，將煙業發展比喻為類似電動車軌跡，本篇將聚焦煙業股前景，相關股如華寶國際 （00336） 、思摩爾國際 （06969） 、中煙香港 （06055） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【病毒與跌市】變種病毒襲全球股市 9大行評殺傷力（第二版) 今日 【病毒與跌市】變種病毒襲全球股市 9大行評殺傷力（第二版) 【券商增減持】商品價升≠商品股升（第二版） 今日 【券商增減持】商品價升≠商品股升（第二版） 【Omicron變種】投資風格隨病毒「變異」 歷史重炒？ 今日 【Omicron變種】投資風格隨病毒「變異」 歷史重炒？ 【電動車曉飛】下批當炒股未必係比亞迪 而係...？ 今日 【電動車曉飛】下批當炒股未必係比亞迪 而係...？ 你可能感興趣 【病毒與跌市】變種病毒襲全球股市 9大行評殺傷力（第二版) 今日 13:08 【病毒與跌市】變種病毒襲全球股市 9大行評殺傷力（第二版) 【券商增減持】商品價升≠商品股升（第二版） 今日 12:56 【券商增減持】商品價升≠商品股升（第二版） 【Omicron變種】投資風格隨病毒「變異」 歷史重炒？ 今日 12:53 【Omicron變種】投資風格隨病毒「變異」 歷史重炒？ 最新專欄文章 【券商增減持】商品價升≠商品股升（第二版） 今日 【券商增減持】商品價升≠商品股升（第二版） 【電動車曉飛】下批當炒股未必係比亞迪 而係...？ 今日 【電動車曉飛】下批當炒股未必係比亞迪 而係...？ 【美團放榜】美團季績符預期？ 重溫大行點睇（第三版） 2021/11/27 【美團放榜】美團季績符預期？ 重溫大行點睇（第三版） 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 2021/11/27 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 【重塑概念】價殘行業博反彈 睇大行點揀（附券商目標價）（第三版） 2021/11/26 【重塑概念】價殘行業博反彈 睇大行點揀（附券商目標價）（第三版） 大行報告 市場動向 中國市場 煙草產品 集友股份（滬：603429） 思摩爾國際（06969） 中煙香港（06055） 華寶國際（00336） 異動股 中國