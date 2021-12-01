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【內需新勢】被喻為電動車發展軌迹翻版的板塊（第四版）

研究報告 11:59 2021/12/01

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電動車在股市的發展潛力，過去一年大家已見識了特斯拉，以及本港上市的「特斯拉群組」股的股價表現。踏入第４季，盡管港股跌勢持續，但內需行業當中，煙業板塊卻異軍突起，內地更有券商發報告，將煙業發展比喻為類似電動車軌跡，本篇將聚焦煙業股前景，相關股如華寶國際 （00336） 、思摩爾國際 （06969） 、中煙香港 （06055）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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