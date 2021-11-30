【12月攻防】精選10股進可攻退可守 （附股份名單） 研究報告 10:29 2021/11/30 分享： ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【Omicron變種】投資風格隨病毒「變異」 歷史重炒？（第二版） 2021/11/29 【Omicron變種】投資風格隨病毒「變異」 歷史重炒？（第二版） 【2022前瞻】內房股破舊立新 龍頭股可發力（第二版 附推薦股名單） 2021/11/26 【2022前瞻】內房股破舊立新 龍頭股可發力（第二版 附推薦股名單） 【風的季節】海上風電組裝超預期 化工股同受惠（第二版） 2021/11/25 【風的季節】海上風電組裝超預期 化工股同受惠（第二版） 【新股IPO】網易雲音樂超購3.3倍 一文看懂業務有幾值錢（第二版） 2021/11/25 【新股IPO】網易雲音樂超購3.3倍 一文看懂業務有幾值錢（第二版） 【翻身偷步炒】北水愛沾谷底股 跨年行情開波（附8大券商分析） 2021/11/23 【翻身偷步炒】北水愛沾谷底股 跨年行情開波（附8大券商分析） 煙草產品 泡泡瑪特（09992） 疫苗 醫美 網易－S（09999） 商品 港股 經濟 遊戲 君實生物（01877）