【收息股追蹤】一文睇清券商對多隻收息股評價（不斷更新） 名家專區 07:31 2021/12/01 分享： 11月下旬，新西蘭央行作出連續第二個月加息，而鮑威爾連任美國聯儲局主席，令市場對他的收水政策繼續推行的預期升溫，加上英國、加拿大等國央行早已被市場認為不乏提前加息的條件。惟息率上升不一定利淡收息股，例如滙豐 （00005） 淨息差便受惠息率向上，從而提升增加派股息的能力。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 2021/11/29 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 2021/11/27 【油價反彈有理】六國釋油量 原來僅及全球半日用（第四版） 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 2021/11/04 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 你可能感興趣 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 00:01 2021/11/29 瑞銀財管名家 2022年部署 薦4大板塊 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 17:06 2021/11/09 【收息探戈】滙豐 渣打重返高息行列受阻了？（第三版） 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 16:31 2021/11/15 【高息未變】逾5厘股恒地高價奪地 券商平均仍看38.35元（第二版） 知多啲 【收息股追蹤】領展抵買！現較券商平均目標價低逾2成（第三版） 【收息股追蹤】領展抵買！現較券商平均目標價低逾2成（第三版） 最新專欄文章 【跌市攻略】吼超跌藍籌─等賺（第六版） 2021/11/30 【跌市攻略】吼超跌藍籌─等賺（第六版） 【收息股追蹤】領展抵買！現較券商平均目標價低逾2成（第三版） 2021/11/30 【收息股追蹤】領展抵買！現較券商平均目標價低逾2成（第三版） 【內需新勢】被喻為電動車發展軌迹翻版的板塊 2021/11/30 【內需新勢】被喻為電動車發展軌迹翻版的板塊 【券商增減持】商品價升≠商品股升（第三版） 2021/11/29 【券商增減持】商品價升≠商品股升（第三版） 【電動車曉飛】下批當炒股未必係比亞迪 而係...？ 2021/11/29 【電動車曉飛】下批當炒股未必係比亞迪 而係...？ 派息 值博率 每股派息 加息 新西蘭央行 鮑威爾 美國聯儲局 港股 股票