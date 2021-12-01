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【收息股追蹤】一文睇清券商對多隻收息股評價（不斷更新）

名家專區 07:31 2021/12/01

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11月下旬，新西蘭央行作出連續第二個月加息，而鮑威爾連任美國聯儲局主席，令市場對他的收水政策繼續推行的預期升溫，加上英國、加拿大等國央行早已被市場認為不乏提前加息的條件。惟息率上升不一定利淡收息股，例如滙豐 （00005） 淨息差便受惠息率向上，從而提升增加派股息的能力。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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