【收息股追蹤】一文睇清名家或券商對多隻收息股評價（不斷更新）

11月下旬，新西蘭央行作出連續第二個月加息，而鮑威爾連任美國聯儲局主席，令市場對他的收水政策繼續推行的預期升溫，加上英、加等國央行早已被市場認為不乏加息條件。惟息率上升不一定利淡收息股，例如滙豐 （00005） 淨息差便受惠息率向上。

另有一些股份是業務增長推升每股派息，並令每股派息增幅跑贏息率向上幅度，使股份長期收息的吸引力不減，股價保持可長期升浪。當中佼佼者有藍籌REIT領展 （00823） 。本欄會在本月內不斷更新，令讀者可一文盡覽在多間券商觀點下，有一定值博率的收息股。

瑞銀財管名家 揭2022年投資4大部署 詳見：【下一頁】

12月3日：【名家談高息股】一文睇清多位名家推薦高息股

12月2日：

【17：50】高盛最新發表的研究報告指，自今年第三季以來，1個月及3個月的HIBOR（香港銀行同業拆息）上升約10點子，並預測若果有關升勢持續，意味著滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 的全年淨利息收入分別增長約2.6億及8,000萬美元。

高盛認為，滙豐及渣打的貸款持續增長，尤其是亞洲地區，加上估值吸引，分別給予兩者目標價61元及64元，而兩者的投資評級均為「買入」。

今天收市，滙豐升約1.1%至44元，渣打升約1%至44.1元，兩者股價升幅均明顯跑贏恒指的約0.6%升幅。

【15：50】摩根士丹利最新發表的中資股策略報告，當中列出的最新中港市場焦點股名單，新加入領展 （00823） ，同時剔出帝爾激光（深：300776）。該名單之內，還有另一隻熱門收息股香港電訊 （06823） 。

12月1日：

【09：31】美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）昨晚在國會聽證會上終於承認，形容通脹屬「暫時性」（transitory）已不適當，明言聯儲局將考慮收緊寬鬆政策。他的言論，令市場預期明年上半年步入加息期的可能性大增，股市應聲下跌，道指、納指及標普500指數昨晚分別下跌約1.9%、1.6%及1.9%。

領展 （00823） 、置富產業 （00778） 等REITs普遍低開。

【15：31】不過，花旗最新發表研究報告指出，隨着美國11月縮減買債規模，市場預期明年可能加息，對淨息差影響正面，並隨著美國10年期債息上升，為銀行股提供了一個吸引的購買機會。

在香港上市的銀行股中，花旗首選滙豐 （00005） ，因滙豐2021財年第三季宣布回購股份計劃、提升盈利能力、估值吸引等因素，加上大灣區財富連接的潛在推升盈利因素，對滙豐給予「買入」的投資評級及目標價53.6元。

【17：05】受加息步伐可能加快的刺激，在憧憬淨息差擴闊的支持下，具本地銀行業務的藍籌銀行股恒生 （00011） 、滙豐 （00005） 及中銀 （02388） 今天收市分別升約1.4%、1.3%及1.1%，跑贏恒指的0.8%升幅。

反觀被市場可能憂慮每股派息增幅跑輸息率升幅、利息開支上升的股份如REITs，當中置富產業 （00778） 、領展 （00823） 、陽光房地產 （00435） 分別逆市跌約1.3%、1.6%、2.9%。

11月30日：領展 （00823）

由領展11月初公布截至今年9月底中期業績後，至截稿前止，暫有9間券商給予領展最新目標價，平均值高達86.31元。

延伸閱讀：【收息股追蹤】領展抵買！現較券商平均目標價低逾2成（第三版）

記者：蕭悅潾

其他高息大藍籌相關券商早前看法，詳見：【滙豐】【恒地】【中石油】【中移動】

【hket x P'URE Papayacare】窩心呈獻：訂閱《香港經濟日報》電子版一年，免費送您寒冬潤燥養膚套裝乙份 （價值HK$156）！<詳情>