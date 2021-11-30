復藥回調可買 變種病毒殺到 名家專區 2021/11/30 分享： 國企指數一如預期繼續探底，尤其新冠變種病毒來勢洶洶，各大藥廠仍在研發針對性疫苗前，第三針需求或會增加，可以為復星醫藥（02196）帶來一定支持，尤其公司未來三年盈利複合增長20%，股價回落反而是入市機 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股弱下試十月低位 新變種病毒添不明朗（第四版） 2021/11/29 港股弱下試十月低位 新變種病毒添不明朗（第四版） 中字股實力談 - 海豐盈利續增 運費保持高企 2021/11/27 海豐盈利續增 運費保持高企 中字股實力談 - 港股兩周四裂口 中綫弱探10月底（第四版） 2021/11/26 港股兩周四裂口 中綫弱探10月底（第四版） 中字股實力談 - 東岳料跑出 氫能有突破 2021/11/26 東岳料跑出 氫能有突破 中字股實力談 - 港股好淡爭持偏跌 A股回氣50綫攻防（第四版） 2021/11/25 港股好淡爭持偏跌 A股回氣50綫攻防（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 疫苗 醫藥股 復星醫藥（02196） 人民幣 板塊 美元