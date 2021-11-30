復藥回調可買 變種病毒殺到

國企指數一如預期繼續探底，尤其新冠變種病毒來勢洶洶，各大藥廠仍在研發針對性疫苗前，第三針需求或會增加，可以為復星醫藥（02196）帶來一定支持，尤其公司未來三年盈利複合增長20%，股價回落反而是入市機

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