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復藥回調可買 變種病毒殺到

名家專區 2021/11/30

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國企指數一如預期繼續探底，尤其新冠變種病毒來勢洶洶，各大藥廠仍在研發針對性疫苗前，第三針需求或會增加，可以為復星醫藥（02196）帶來一定支持，尤其公司未來三年盈利複合增長20%，股價回落反而是入市機

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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