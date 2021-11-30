【市場恐慌】藍籌吸納機會已經跌出來了！ 研究報告 08:00 2021/11/30 分享： 上周五受新冠新毒株奧密克戎（Omicron）影響，全球資本市場波動加大。浙商證券認為，新冠變異毒株對市場影響，性質上遠不及2020年2月新冠疫情首次發生，並指往往是以3至5日的情緒面衝擊為主，而後市場很快修復。展望2至3個季度，浙商證券預計剩餘流動性整體向上改善，市場風格偏向中小成長板塊。另一方面，隨着穩增長預期升溫，前期超跌的藍籌股有望迎來修復。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【收息股追蹤】加息預期仍在 領展仲買唔買得？（附券商最新目標價表） 今日 【收息股追蹤】加息預期仍在 領展仲買唔買得？（附券商最新目標價表） 【內需奇葩】被喻為電動車發展翻版的煙業板塊（第二版） 2021/11/29 【內需奇葩】被喻為電動車發展翻版的煙業板塊（第二版） 【券商增減持】商品價升≠商品股升（第三版） 2021/11/29 【券商增減持】商品價升≠商品股升（第三版） 【電動車曉飛】下批當炒股未必係比亞迪 而係...？ 2021/11/29 【電動車曉飛】下批當炒股未必係比亞迪 而係...？ 【美團放榜】美團季績符預期？ 重溫大行點睇（第三版） 2021/11/27 【美團放榜】美團季績符預期？ 重溫大行點睇（第三版） 大行報告 疫情 科創板 國防 經濟 貨幣政策 指數 藍籌股 A股