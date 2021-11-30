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【跌市攻略】吼超跌藍籌─等賺

研究報告 10:24 2021/11/30

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上周五受新冠新毒株奧密克戎（Omicron）影響，市場恐慌，全球資本市場波動加大。浙商證券認為，新冠變異毒株對市場影響，性質上遠不及2020年2月新冠疫情首次發生，並指往往是以3至5日的情緒面衝擊為主，而後市場很快修復。展望2至3個季度，浙商證券預計剩餘流動性整體向上改善，市場風格偏向中小成長板塊。另一方面，隨着穩增長預期升溫，前期超跌的藍籌股有望迎來修復。這正為尋找高潛力升百倍股的好時機。

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欄名 : 券商有路捉

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