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信銀劉建民：成熟市場看好

名家專區 2021/11/30

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經歷2020年全球經濟大幅擾動後，成熟市場比新興市場表現較好，股票表現比債券好，而高收益債券又比投資級債券表現好。風格上再通脹交易策略有效。

美股表現 遠勝新興

轉眼來到2021年底，回顧今年的市場表現，

...

撰文 : 劉建民 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行副總經理兼投資主管

欄名 : 名家觀點

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