信銀劉建民：成熟市場看好

經歷2020年全球經濟大幅擾動後，成熟市場比新興市場表現較好，股票表現比債券好，而高收益債券又比投資級債券表現好。風格上再通脹交易策略有效。

美股表現 遠勝新興

轉眼來到2021年底，回顧今年的市場表現，

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