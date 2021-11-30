信銀劉建民：成熟市場看好 名家專區 2021/11/30 分享： 經歷2020年全球經濟大幅擾動後，成熟市場比新興市場表現較好，股票表現比債券好，而高收益債券又比投資級債券表現好。風格上再通脹交易策略有效。 美股表現 遠勝新興 轉眼來到2021年底，回顧今年的市場表現， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉建民 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行副總經理兼投資主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 首域盈信李青：光刻機公司增長穩定 2021/11/26 首域盈信李青：光刻機公司增長穩定 鵬格斯李浩德：三板塊對抗通脹 2021/11/25 鵬格斯李浩德：三板塊對抗通脹 中金：鮑威爾連任邏輯與影響 2021/11/24 中金：鮑威爾連任邏輯與影響 瑞士百達程馨誼：解讀COP26峰會五重點 2021/11/23 瑞士百達程馨誼：解讀COP26峰會五重點 霸菱Martin Horne：經濟復甦 高息債好 2021/11/19 霸菱Martin Horne：經濟復甦 高息債好 疫情 經濟 美元 銀行 金融 通脹 貨幣政策 加息 鮑威爾 新興市場