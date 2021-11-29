變種勢推高通脹 打亂拜登盤算 國際 23:09 2021/11/29 分享： 美國總統拜登（Joe Biden）在11月下旬才公布聯儲局主席提名人選，繼續由鮑威爾（Jerome Powell）掌舵，時間上明顯較昔日遲，反映他對政界反彈有顧忌，尤其民主黨進步派屬意鴿后布雷納德（Lael Brainard），似是想透過拖延爭取時間說服黨友，從展現儲局獨立性及彰顯重視通脹的角度出發，繼續由立場相對較鷹的鮑威爾連任是理想人選。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 國金札記 相關文章 新冠病毒再變種 證防疫力度難拿捏 2021/11/28 新冠病毒再變種 證防疫力度難拿捏 聯儲局收水 宜快不宜慢？ 2021/11/25 聯儲局收水 宜快不宜慢？ 加密貨幣波幅大 難動美元龍頭地位 2021/11/26 加密貨幣波幅大 難動美元龍頭地位 新西蘭接連加息 開啟環球收水時代 2021/11/24 新西蘭接連加息 開啟環球收水時代 德國疫情告急 唔打疫苗得唔得？ 2021/11/23 德國疫情告急 唔打疫苗得唔得？ 你可能感興趣 新冠病毒再變種 證防疫力度難拿捏 22:32 2021/11/28 新冠病毒再變種 證防疫力度難拿捏 聯儲局收水 宜快不宜慢？ 22:04 2021/11/25 聯儲局收水 宜快不宜慢？ 加密貨幣波幅大 難動美元龍頭地位 16:46 2021/11/26 加密貨幣波幅大 難動美元龍頭地位 最新專欄文章 國金札記 - Omicron變種警醒 考驗全球防疫方針 今日 Omicron變種警醒 考驗全球防疫方針 新冠病毒再變種 證防疫力度難拿捏 2021/11/28 新冠病毒再變種 證防疫力度難拿捏 國金札記 - 美國通脹猛如虎 儲局收水難太慢 2021/11/26 美國通脹猛如虎 儲局收水難太慢 聯儲局收水 宜快不宜慢？ 2021/11/25 聯儲局收水 宜快不宜慢？ 國金札記 - 新西蘭兩度加息 收水新時代揭幕 2021/11/25 新西蘭兩度加息 收水新時代揭幕 疫情 經濟 伏爾克 特朗普 拜登 加息 美國聯儲局 美國 通脹 鮑威爾