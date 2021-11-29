變種勢推高通脹 打亂拜登盤算

美國總統拜登（Joe Biden）在11月下旬才公布聯儲局主席提名人選，繼續由鮑威爾（Jerome Powell）掌舵，時間上明顯較昔日遲，反映他對政界反彈有顧忌，尤其民主黨進步派屬意鴿后布雷納德（Lael Brainard），似是想透過拖延爭取時間說服黨友，從展現儲局獨立性及彰顯重視通脹的角度出發，繼續由立場相對較鷹的鮑威爾連任是理想人選。

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