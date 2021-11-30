【恒指尋底】恒指失守10月初低位 下站支持23100（第二版）

南非新變種病毒對環球股市衝擊漸消化，亞洲股市今早普遍隨美股隔夜反彈，惟獨港股繼續反覆向下。恒指早段最多跌近200點，試穿10月初低位，短綫尋底之旅恐未完，支持位下移至約23100點水平。

恒指早段低見23659，短暫跌穿10月低位23681，一浪低於一浪走勢漸現，恒指下一支持位為去年9月即市低位23124。恒指中午收報23591，跌260點或1.1%。

亞股今早普遍隨美股反彈，疫情對全球經濟衝擊或較預期小，以及可能推遲加息步伐的預期下，日、台股市半日分別升0.4%及0.9%，A股上證綜指亦升約0.2%；惟獨韓股先升後回，中午約跌1%，與港股跌幅相若。

美國總統拜登表示，暫無意因應新變種病毒Omicron來襲而進一步收緊對旅遊限制，亦不預期會再度封城，消息紓緩市場對疫情再度重創美國及全球經濟的憂慮。

另聯儲局主席鮑威爾在事先發表的國會發言文稿中指，新變種病毒令通脹前景變得複雜，既威脅就業市場及經濟增長前景，亦令通脹前景變得不明朗。盡管他解釋疫情令更多人不願從事實體工作，亦會加劇對供應鏈的干擾，但市場普遍認為疫情反彈威脅經濟增長，儲局不單難以決定加快收水，加息步伐亦會放緩。

利率期貨最新顯示，美國明年6月首次加息機會不足六成，較一星期前逾七成半為低；到去年12月加息3次機會亦由一星期前逾六成，降至不足四成。

惟藍籌科技股未因加息預期降温獲支持，市場繼續聚焦在密集出台的監管消息上。內地市監總日前發布《互聯網廣告管理辦法（公開徵求意見稿）》....

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

▼ 點擊圖片放大

...