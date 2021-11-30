【恒指尋底】恒指14個月低位初見支持 大成交低位反彈300點（第二版）

南非新變種病毒對環球股市衝擊漸消化，亞洲股市今早普遍隨美股隔夜反彈，惟獨港股繼續反覆向下。恒指午後最多跌近680點或2.9%，跌近去年9月低位初見支持，午後在大成交配合下低位反彈300點。

恒指午市早段跌幅急擴大至近680點，低見23175，迫近去年9月即市低位23124。惟恒指尾市在大成交配合下低位反彈，收報23475，跌376點或1.6%。收市位剛好由全日低位反彈300點。

港股午後跌幅急擴大，據報由於研發疫苗藥巨莫德納（Moderna）行政總裁警告，現有疫苗預防Omicron的有效性或較低﹐引發亞股尾市急挫。日股及韓股由升轉跌1.6%及2.4%；美股首指期指大跌逾500點。

值得注意的是，港股今日成交急增至逾2,200億元，為4個月來最大成交額。尤其上午成交僅約700多億元，與昨日大至相若，而午後急增反彈期間的成交額達1,500億元，有可能是初步築底表現。

美國總統拜登表示，暫無意因應新變種病毒Omicron來襲而進一步收緊對旅遊限制，亦不預期會再度封城，消息紓緩市場對疫情再度重創美國及全球經濟的憂慮。

另聯儲局主席鮑威爾在事先發表的國會發言文稿中指，新變種病毒令通脹前景變得複雜，既威脅就業市場及經濟增長前景，亦令通脹前景變得不明朗。盡管他解釋疫情令更多人不願從事實體工作，亦會加劇對供應鏈的干擾，但市場普遍認為疫情反彈威脅經濟增長，儲局不單難以決定加快收水，加息步伐亦會放緩。

利率期貨最新顯示，美國明年6月首次加息機會不足六成，較一星期前逾七成半為低；到去年12月加息3次機會亦由一星期前逾六成，降至不足四成。

惟藍籌科技股未因加息預期降温獲支持，市場繼續聚焦在密集出台的監管消息上。內地市監總日前發布《互聯網廣告管理辦法（公開徵求意見稿）》....

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