【阿里巴巴新低】阿里試穿美股ADS三年低 散戶死心撈底盤縮手

重磅藍籌科技股ATM今早同步向下，阿里巴巴 （09988） 半日再跌近3%，再創來港上市兩年新低的同時，亦短暫試穿約處美股ADS（美：BABA）近3年低位，有進一步向下尋底之勢。

阿里美股ADS對上一次底位見於2018年12月平安夜，當日低見129.77美元，換美股換8港股的比例計，折合約126.4港元。阿里今早低見126.1元，已初步試穿ADS三年低位，中午收報126.5元，仍跌2.7%。

值得注意的是，阿里季績後經兩星期消耗性下跌，散戶投資者意志以至資金可能已被消磨殆盡，撈底熱情已大減。由最初每到「大碼位」均見二、三千個買盤，以至最多逾五千買盤輪候，到今早126元買入價只有約600個買盤輪候。

阿里半日成交宗數僅約9,000宗，只及騰訊 （00700） 約1.8萬宗成交約一半，亦遠少於美團 （03690） 約1.2萬宗成交。

市場繼續聚焦在密集出台的監管消息上，另在反壟斷整改及開放平台要求下，阿里電商業務要維持絶對優勢挑戰亦不少。內地研究機構Daxue Consulting的最新報告指出，阿里旗下淘寶及天猫電商平台的市佔率減至約48%，相對一年前約62%大減14個百分點。

市場對中概科網股充斥負面情緒下，阿里現處美股ADS三年低位，在此關鍵位能否找到支持，還要密切注視。

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