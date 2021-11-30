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【Omicron變種】新變種病毒來襲 留意受惠及受累股

研究報告 12:42 2021/11/30

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南非新變種病毒Omicron引發市場對疫情憂慮，盡管隔夜美股現反彈，今日港股仍續挫，恒指跌穿今年10月初的低見，今早低見23503點，創去年10月以來新低。

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欄名 : 大行有路捉

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