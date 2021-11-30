【Omicron變種】新變種病毒來襲 留意受惠及受累股 研究報告 12:42 2021/11/30 分享： 南非新變種病毒Omicron引發市場對疫情憂慮，盡管隔夜美股現反彈，今日港股仍續挫，恒指跌穿今年10月初的低見，今早低見23503點，創去年10月以來新低。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【12月攻防】精選10股進可攻退可守 （附股份名單） 今日 【12月攻防】精選10股進可攻退可守 （附股份名單） 【Omicron變種】投資風格隨病毒「變異」 歷史重炒？（第二版） 2021/11/29 【Omicron變種】投資風格隨病毒「變異」 歷史重炒？（第二版） 【2022前瞻】內房股破舊立新 龍頭股可發力（第二版 附推薦股名單） 2021/11/26 【2022前瞻】內房股破舊立新 龍頭股可發力（第二版 附推薦股名單） 【風的季節】海上風電組裝超預期 化工股同受惠（第二版） 2021/11/25 【風的季節】海上風電組裝超預期 化工股同受惠（第二版） 【新股IPO】網易雲音樂超購3.3倍 一文看懂業務有幾值錢（第二版） 2021/11/25 【新股IPO】網易雲音樂超購3.3倍 一文看懂業務有幾值錢（第二版） 疫情 汽車 新能源 港股 經濟 美股 通脹 中國市場 行業 中國