【尋底未完】恒指反彈力弱　3個底位要睇住（附3級支持位及反彈參考）

12月策略展望

恒指反彈力弱，從30/11低位23175點，展開反彈，力度不足，239前已乏力，今收23658，較開市價僅升63點，大市總成交額1394億元。市弱有因，Omicron變種病毒＋美息趨勢，前後夾擊，即一個短中期的不明因素籠罩港股，欲彈難彈之後，如無利好因素「沖喜」， 恐怕港股尋底之旅未完，因此，下文的3個恒指底，大家只能做好防範，戒急用忍，短綫者，即使12月有跨年行情，也見好即收。

中長綫投資者宜重新檢視組合布局，並建議增加收入穩定的收息股比重，詳情可密切留意，《2022年投資布局》的收息系列。

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恒指3個支持位

筆者對上一篇分析市況的文章：【撈底VS淆底】，是今年8月19日，當時恒指同樣在尋底，筆者在翌日更新文章時，從技術走勢層面寫道：

從恒指走勢而論，須提防反彈成了圓頂的後抽，反彈後再試底，若逐級看，現時下一個支持，可以參考去年9月低位即232至234，倘未能止住，再數就要看去年3月21139水平了。

3個月後，恒指再度下試232至234，今天的低位更跌近去年9月低位，恐慌情緒一觸即發。港股不論是恒指還是國指，年初至今表現，再被冠以熊冠全球的（恒指跌逾12%，國指跌逾20%，科指跌逾27%）。

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恒指3級支持位，亦可視為疫情底，這231、229、211會繼續演化嗎？下版將會從技術因素、基本面、宏觀形勢，為各位剖析港股後向，請登入付費專區繼續瀏覽

至於北水及中資券商對港股看法，詳見下文

最新的新冠變種病毒Omicron出現後，「對股市影響短暫」幾近是中外機構的共識，內地更有報道指，「大量資金在港股低位市加倉」，並以統計了上周五數據，恒生ETF（159920）淨流入4.95億元（人民幣‧下同），全周淨流入6.49億元，恒生互聯網ETF（513330）週五淨流入4.47億元，全周淨流入6.45億元，恒生科技指數ETF（513180）淨流入2.33億元，全周淨流入2.92億元，資金流入的情況創近期新高。5大中資券商，看好港股反彈可期，詳見附圖或下文。

上證：港股已反映4大負面因素

上海證券則基於港股估值處於年內低位，認為仍具估值和盈利雙重修復的空間。且港股平均PE與美股、A 股的差距進一步擴大，恒大債務危機、國內限產限電、原材料價格上漲以及對監管憂慮等負面因素都已在港股層面有所反映，後期風險偏好將或將回升，加上恒指提供了獨特長期增長公司供市場選擇，因此不應受到忽視。

再者港股經歷過去數月的拋售，市場對中國企業的風險偏好逐漸改善，料未來南北向滬港通、深港通資金流將增加。

該行又指互聯網行業觸底企穩，震盪隱含入場良機。對比A股與H股的估值水平，目前港股市場整體處於被相對低估的狀態，配置性價比較高。

而阿里 （09988） 和騰訊控股 （00700） 估值均處於5年內低位。中長期結合互聯網龍頭企業自身成長性與其在數位化浪中難以撼動的角色位置，上證傾向於現階段估值存在一定低估，底部基本確認，上限則「不止於此」。

平安證券看好結構性機會

報告指，港股盡管面臨內外等眾多不確定因素，但前期是已累積一定跌幅，

恒生指數市淨率再次跌破1.07。因此，12月港股面臨的結構性機會不會少。

不過，鑑於疫情的不確定性增強，因此，12月的策略以「攻守兼備」為重點，並 精選10股予投資者參考 。（下版續）

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